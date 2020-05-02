Софийский ЦСКА не оставит Давыдова на улице

Денис Давыдов
globallookpress.com
Как сообщает dsport.bg, ЦСКА объявил, что «не оставит Давыдова на улице» и продолжит помогать своему бывшему игроку. Россиянин вернется в дом, где жил ранее, и будет оставаться там до следующей возможности вылететь в Россию.
Давыдов выступал за ЦСКА с июля 2019 года, перейдя из «Нижнего Новгорода». В текущем сезоне он принял участие в трех матчах.
Денис является воспитанником московского «Спартака», цвета которого защищал с 2013 по 2018 год. Будучи игроком «красно-белых», форвард выступал на правах аренды также за «Млада-Болеслав» и юрмальский «Спартак». В 2015 году вызывался в сборную России. 0