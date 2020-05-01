Все клубы Серии А проголосовали за возобновление сезона

Все 20 командподдержали идею возобновления сезона, приостановленного из-за коронавируса, сообщает Sky Sports.

Как передает издание, на сегодняшнем собрании, посвященном решению вопроса о правах на трансляцию чемпионата, все клубы высказались о необходимости доиграть сезон до конца.

Ранее в Италии смягчили условия карантина, связанного с пандемией коронавируса. С 4 мая футболисты смогут тренироваться индивидуально, а с 18 мая они смогут проводить тренировки на клубных базах.

Ранее стало известно, что Серия А не будет расширена до 22 клубов в следующем сезоне, даже если чемпионат будет завершен досрочно. 0