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    Все клубы Серии А проголосовали за возобновление сезона

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    Все 20 команд Серии А поддержали идею возобновления сезона, приостановленного из-за коронавируса, сообщает Sky Sports.

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    Как передает издание, на сегодняшнем собрании, посвященном решению вопроса о правах на трансляцию чемпионата, все клубы высказались о необходимости доиграть сезон до конца.

    Ранее в Италии смягчили условия карантина, связанного с пандемией коронавируса. С 4 мая футболисты смогут тренироваться индивидуально, а с 18 мая они смогут проводить тренировки на клубных базах.

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