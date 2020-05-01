В следующем сезоне Кубок английский лиги могут отменить

сезона-2020/21 может быть отменен из-за коронавируса, сообщает Daily Mail.

По данным источника, решение может быть принято из-за насыщенного графика следующего сезона. По одной из возможных версий, если прерванный чемпионат Англии не будет доигран, то в следующем розыгрыше могут принять участие 20 нынешних команд лиги и еще три клуба из Чемпионшипа. Тогда количество игр в АПЛ возрастет с 38 до 44.

Кубок английской лиги проводится с сезона-1960/61. Первым обладателем трофея стала «Астон Вилла». Чаще всех кубок выигрывал «Ливерпуль» — восемь раз. При этом последние три сезона трофей неизменно завоевывает «Манчестер Сити».

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, матчи турнира отложены на неопределенный срок. 17 апреля клубы премьер-лиги провели встречу, на которой договорились доиграть оставшиеся матчи. 0