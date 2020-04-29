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    Некоторые футболисты АПЛ опасаются раннего возобновления сезона

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    Ряд игроков клубов АПЛ опасаются раннего возобновления сезона, прерванного из-за коронавируса, даже при пустых трибунах, сообщает The Telegraph.

    АПЛ была приостановлена с 13 марта
    АПЛ была приостановлена с 13 марта

    Они считают, что риск заражения все еще остается достаточно большим, поэтому не хотят рисковать. Кроме того, и игроков, и руководителей клубов раздражает, что правительство торопит их с возобновлением матчей, чтобы взбодрить население и отвести от себя критику.

    Напомним, сезон АПЛ был приостановлен из-за пандемии COVID-19 с 13 марта. В пятницу, 1 мая, клубы лиги проведут онлайн-конференцию, в ходе которой обсудят возможность возобновления сезона с 8 июня. 0

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