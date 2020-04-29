Некоторые футболисты АПЛ опасаются раннего возобновления сезона

Ряд игроков клубов АПЛ опасаются раннего возобновления сезона, прерванного из-за коронавируса, даже при пустых трибунах, сообщает The Telegraph.

Они считают, что риск заражения все еще остается достаточно большим, поэтому не хотят рисковать. Кроме того, и игроков, и руководителей клубов раздражает, что правительство торопит их с возобновлением матчей, чтобы взбодрить население и отвести от себя критику.

Напомним, сезон АПЛ был приостановлен из-за пандемии COVID-19 с 13 марта. В пятницу, 1 мая, клубы лиги проведут онлайн-конференцию, в ходе которой обсудят возможность возобновления сезона с 8 июня. 0