Тебас назвал решение Франции досрочно завершить сезон «поспешным»

Президент Ла Лигивысказался о досрочном завершении чемпионата Франции.

«Намного опаснее работать на фабрике, на конвейере, чем играть без зрителей согласно протоколам Ла Лиги, достаточно строгим и составленным специалистами.

Контролируемая и безопасная экономическая деятельность важна для возрождения, так как в противном случае очень важные экономические секторы могут исчезнуть, и это может произойти с профессиональным футболом.

До заседания исполнительного комитета, которое состоится 27 мая, еще есть время для того, чтобы представить свои планы. Можно возобновить чемпионат до конца июня. В общем, по моему скромному мнению, Франция приняла поспешное решение.

В Европе есть и другие страны, которые собираются играть. Они уже начинают возобновлять мероприятия. Например, Германия», — приводит слова Тебаса AS. 0