КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кай ХаверцОткуда ажиотаж вокруг Хаверца
  • 07:00
    • СМИ: АПЛ возобновится 8 июня
  • 08:21
    • «Барселона» предложила «Аяксу» за Онану трех игроков
  • 00:15
    • Чемпионат Аргентины по футболу будет завершен досрочно
  • 16:01
    • В РПЛ и РФС представили варианты завершения сезона
  • 18:14
    • «Крылья Советов» оштрафуют голкипера за высказывания о власти
    Все новости спорта

    «Реал» следит за 18-летним хавбеком «Пеньяроля»

    Футбол Трансферы Футбол Испании Реал Мадрид Латинская Америка
    «Реал» проявляет интерес к 18-летнему полузащитнику из уругвайского «Пеньяроля» Факундо Пеллистри, сообщает Goal.

    Факундо Пеллистри
    Факундо Пеллистри

    За выступлением юного футболиста следит скаут Хуни Калафат, который способствовал трансферам таких игроков как Винисиус или Родриго Гоэс.

    «Пеньяроль» оценивает игрока в 9 миллионов евро, так как недавно Факундо подписал новое 4-летнее соглашение с клубом. Среди заинтересованных в нем сторон отмечают также «Манчестер Сити», «Валенсию», «Атлетико Мадрид», «Боку Хуниорс», «Вулверхэмптон» и «Наполи».

    В сезоне-2019 Пеллистри забил один гол в 20 матчах чемпионата Уругвая, в нынешнем провел три игры в чемпионате и две — в Кубке Либертадорес до того, как сезон был прерван из-за пандемии коронавируса. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 21-27 апреля
  • Вчера в 23:59
    •
  • Прогноз
  • БАТЭ — «Славия-Мозырь»
  • 1.68
  • Завтра в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли БАТЭ выйти в финал Кубка Беларуси?
  • БАТЭ — «Славия-Мозырь». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • Как завершится ответная встреча «Шахтера» и «Динамо»?
  • «Шахтер» Солигорск — «Динамо» Брест. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • NiP возьмут реванш у ENCE?
  • Ninjas in Pyjamas — ENCE. Прогноз и ставки
  • 1.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Филлип Коку Футбол Как поздний гол рушит мечты. О поединке между ПСВ и «Миланом» в сезоне 2004/2005Достаем очередной топовый матч из архивных полок Лиги чемпионов Вчера в 14:060
  • 08:03
    • FourFourTwo назвал самых ненавистных людей в футболе
  • 07:14
    • Сезон в АХЛ могут завершить досрочно
  • 08:53
    • «Реал» следит за 18-летним хавбеком «Пеньяроля»
    Неймар Футбол На карантине. Поющий Фирмино, танцующий Суарес и новая стрижка РоналдуНаблюдаем через «Инстаграм», как звезды футбола проводят свой карантин Вчера в 01:380
  • Экспресс дня

  • Поведет ли «Тайвань Бир» в финальной серии?
  • 1.63
    •
  • 08:36
    • «Милан» хочет подписать защитника «Страсбура»
  • 07:46
    • Чемпионат Чехии по футболу будет возобновлен 25 мая
  • 07:31
    • Стал известен еще один кандидат на пост наставника «Ньюкасла»
    Роберт Левандовски Футбол Все взгляды прикованы к Германии. Что ждет футбол?УЕФА озвучил планы по возобновлению сезона 26/04/2020 в 16:290
  • 16:18
    • Генсек РФС: Если чемпионат не возобновят, «Зенит» признаем чемпионом
  • 01:59
    • Мессина: Евролиге будет сложно возобновить сезон
  • 01:51
    • Скопинцев: Хочу в Европу, но Финляндия и Польша отличаются от Германии и Франции
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.63
  • Ординар дня 28 апреля
  • Сегодня в 12:00
    •  1.50
  • Прогноз на матч Ninjas in Pyjamas — ENCE
  • Прочие
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Шахтер Солигорск — Динамо Брест
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч БАТЭ — Славия-Мозырь
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Реал Эстели — Дирианген
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Когда вернется большой футбол
  • Футбол
  • Послезавтра в 23:59
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фергюсон — Гэйджи
  • Прочие
  • 09/05/2020 в 00:01
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие