«Реал» следит за 18-летним хавбеком «Пеньяроля»

проявляет интерес к 18-летнему полузащитнику из уругвайского, сообщает Goal.

За выступлением юного футболиста следит скаут Хуни Калафат, который способствовал трансферам таких игроков как Винисиус или Родриго Гоэс.

«Пеньяроль» оценивает игрока в 9 миллионов евро, так как недавно Факундо подписал новое 4-летнее соглашение с клубом. Среди заинтересованных в нем сторон отмечают также «Манчестер Сити», «Валенсию», «Атлетико Мадрид», «Боку Хуниорс», «Вулверхэмптон» и «Наполи».

В сезоне-2019 Пеллистри забил один гол в 20 матчах чемпионата Уругвая, в нынешнем провел три игры в чемпионате и две — в Кубке Либертадорес до того, как сезон был прерван из-за пандемии коронавируса. 0