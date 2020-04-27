Хохлов: Кокорину нужно уезжать в Европу прямо сейчас

Бывший главный тренер «Динамо»посоветовал форварду «Зенита», выступающему за «Сочи» на правах аренды, перейти в европейскую лигу.

«Если он действительно хочет уехать, то это нужно делать прямо сейчас, поскольку ему уже 29 лет. Потом будет поздно. Раз Кокорин мечтает об игре в топ-лиге, надо идти к этой цели, не мешкая.

В принципе, не вижу особой разницы, в каком возрасте уезжать. Здесь все сугубо индивидуально.

Кто-то может уехать в 20 и быстро вернуться обратно. Другой решится на такой шаг ближе к 30 и построит отличную карьеру. Но, повторюсь, в 30–31 его уже могут и не позвать», — цитирует специалиста Sports.ru.

В СМИ сообщают, что российским форвардом заинтересованы три итальянских клуба. 0