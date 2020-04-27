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    Глава ФНЛ: Считаю возобновление первенства в предложенные сроки противоречащим здравому смыслу

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    Президент ФНЛ Игорь Ефремов прокомментировал итоги видеоконференции руководителей клубов РПЛ, на которой обсуждались перспективы сезона-2019/20.

    Игорь Ефремов
    Игорь Ефремов

    На собрании, в котором также принял участие генеральный секретарь РФС Александр Алаев, были озвучены два варианта — оптимистичный и пессимистичный.

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    • «Прежде всего, в последние дни мы вместе с руководителями РФС, РПЛ, ПФЛ, клубов ФНЛ обсуждали все возможные варианты выхода из сложившейся ситуации.

    Определенная ясность появилась после решений исполкома УЕФА, согласно которому рекомендация во что бы то ни стало доиграть сезон-2019/20 относится, в первую очередь, к высшим дивизионам.

    Исходя из имеющейся на данный момент информации, раньше 21 июня возобновить сезон не получится.

    Если при этом соблюсти все требования, включая медицинские, попробовать выстроить логистику, становится очевидным, что провести за месяц оставшиеся 11 туров практически невозможно.

    Между тем, дальнейшее затягивание решения этого вопроса может привести как к непредвиденным расходам клубов уже сегодня, так и к серьезным сложностям с проведением следующего первенства.

    30 апреля мы проведем плановую видеоконференцию с руководителями клубов и обсудим сложившуюся ситуацию.

    Однако в настоящий момент, с учетом всех имеющихся на сегодняшний день негативных факторов, а также мнения большинства клубов лиги, я считаю возобновление Олимп-Первенства ФНЛ-2019/20 в предложенные сроки противоречащим здравому смыслу.

    При этом хочу подчеркнуть, что окончательное решение на уровне всех лиг принимается исполкомом РФС. Нам предстоит решить вопрос ротации команд между лигами.

    Надо понимать и быть готовым к тому, что в такой экстраординарной ситуации любой предложенный вариант будет содержать в себе элемент несправедливости по отношению к кому-либо.

    Чтобы принятые решения в итоге оказались максимально взвешенными, создана рабочая группа, в которую входят представители всех трех лиги и РФС.

    Кроме того, будут учтены и результаты лицензирования клубов», — сказал Ефремов «Спорт-Экспрессу». 0

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