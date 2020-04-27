В РПЛ и РФС представили варианты завершения сезона

Пресс-служба РПЛ сообщила о состоявшейся встречи представителей клубов с сотрудниками Премьер-лиги и РФС. На ней обсуждался вопрос с вариантами продолжения сезона.

Известно, что в РФС и РПЛ планируют опираться на рекомендации УЕФА. Союз настаивает на том, что сезон нужно доиграть, чтобы определить победителей, а также раздать путевки в еврокубки по спортивному принципу.

Таким образом, в РФС предложили два варианта возобновления сезона. Чемпионат России могут возобновить 21 июня , причем первые два тура проведут в недельном цикле, а затем оставшиеся пять будут доиграны в более плотном графике среди недели и на выходных.

Календарь и таблица РПЛ

Второй вариант предусматривает возобновление матчей с 28 июня . При таком раскладе первый тур проведут за неделю, а остальные матчи будут идти в плотном графике с играми через два-три дня.

Также не исключается параллельное проведение Кубка России.

Что касается понижения в классе, то если РПЛ доиграют, турнир покинут две последние команды без стыковых матчей, а с ФНЛ поднимутся два лучших клуба, которые соответствуют правилам лицензирования. 0