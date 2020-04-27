В РПЛ и РФС представили варианты завершения сезона

Известно, что в РФС и РПЛ планируют опираться на рекомендации УЕФА. Союз настаивает на том, что сезон нужно доиграть, чтобы определить победителей, а также раздать путевки в еврокубки по спортивному принципу.
Таким образом, в РФС предложили два варианта возобновления сезона. Чемпионат России могут возобновить
Второй вариант предусматривает возобновление матчей с
Также не исключается параллельное проведение Кубка России.
Что касается понижения в классе, то если РПЛ доиграют, турнир покинут две последние команды без стыковых матчей, а с ФНЛ поднимутся два лучших клуба, которые соответствуют правилам лицензирования. 0