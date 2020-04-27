Дания может отказаться от проведения матчей Евро-2020

Президент Датского футбольного союзарассказал о возможной отмене проведения матчей чемпионата Европы в 2021 году из-за велогонки «Тур де Франс».

Одна из причин отказа — три этапа велогонки «Тур де Франс» globallookpress.com 10 000 Фрибет новичкам Играть!

«Меня до сих пор беспокоит, сможем ли мы провести матчи в Копенгагене. Думаю, вероятность 50 на 50. Все стороны настроены позитивно и хотят двигаться вперед. Но есть некоторые проблемы, которые необходимо решить, прежде чем у нас появится уверенность, что матчи могут быть сыграны в Копенгагене», — цитирует Меллера Sky Sports.

Во время турнира, который пришлось перенести из-за пандемии коронавируса на 2021 год, в стране пройдут три этапа велогонки.

Напомним, что Копенгаген должен принять три матча группы B (Дания — Финляндия, Дания — Бельгия и Россия — Дания), а также одну встречу 1/8 финала. 0