Дания может отказаться от проведения матчей Евро-2020

Одна из причин отказа — три этапа велогонки «Тур де Франс»
globallookpress.com
«Меня до сих пор беспокоит, сможем ли мы провести матчи в Копенгагене. Думаю, вероятность 50 на 50. Все стороны настроены позитивно и хотят двигаться вперед. Но есть некоторые проблемы, которые необходимо решить, прежде чем у нас появится уверенность, что матчи могут быть сыграны в Копенгагене», — цитирует Меллера Sky Sports.
Во время турнира, который пришлось перенести из-за пандемии коронавируса на 2021 год, в стране пройдут три этапа велогонки.
Напомним, что Копенгаген должен принять три матча группы B (Дания — Финляндия, Дания — Бельгия и Россия — Дания), а также одну встречу 1/8 финала. 0