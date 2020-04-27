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    Гендиректор «Ахмата»: Мы за то, чтобы не доигрывать чемпионат и начать в августе новый

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    Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров выразил мнение, что сезон РПЛ нужно завершить досрочно.

    «Ахмат»
    «Ахмат»

    После 22 туров «Ахмат» занимает последнее место в таблице РПЛ, набрав 20 очков.

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    • «Конкретно мы выступаем за то, чтобы не доигрывать чемпионат и начинать в августе новый.

    Не из-за того, что мы находимся на том месте, где находимся, а потому что уверены, что из этой ситуации вылезем, возможности и ресурсы у нас такие есть.

    Мы, а эту точку зрения поддерживает достаточное количество клубов, исходим из того, что есть куча проблем, с которыми мы столкнемся при возобновлении чемпионата.

    А из-за заканчивающихся контрактов мы просто не успеем сформировать команду на следующий сезон.

    Даже если мы все же проведем остаток сезона, то он получится скомканным, и плюсом мы получим кучу проблем на следующий.

    У меня большие сомнения, что ситуация позволит нам доиграть чемпионат. Дай Бог, чтобы все это побыстрее закончилось, и мы смогли вернуться к нормальной жизни.

    На данный момент проблемы накладываются одна на другую. Как я уже сказал выше, вопросов много, а ответов на них нет. Недовольные тоже есть. Но пока мы имеем то, что имеем», — сказал Айдамиров «Р-Спорту». 0

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