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    Безуглов: Если возобновлять РПЛ, то в конце июня

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    Врач сборной России Эдуард Безуглов заявил, что РПЛ следует возобновить в конце июня, поскольку футболистам до этого придется провести еще 14 дней на полной самоизоляции.

    Эдуард Безуглов
    Эдуард Безуглов

    «РПЛ и РФС разрабатывают несколько протоколов по возобновлению чемпионата, в ближайшие дни они будут озвучены клубам.

    Рассматривается вариант доигрывания сезона на стадионах в городах, где эпидемиологическая обстановка будет наиболее благоприятной на момент возобновления.

    Для РПЛ и РФС главное — минимизация рисков заболевания.

    Если мы рассматриваем вариант с возобновлением чемпионата, то мы с коллегами единодушны в том, что это должен быть конец июня.

    В этом случае с середины мая игроки должны будут сесть на самоизоляцию после официальной проверки на коронавирус.

    14 дней должны будут провести на полной самоизоляции, потом опять пройти полный контроль. Только после этого команды будут заезжать на базы и готовиться к возобновлению сезона», — цитирует Безуглова Матч ТВ. 0

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