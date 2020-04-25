Федун: Тысячу раз говорил, что чемпионат надо завершать. Мы всё равно это сделаем

Владелец московского «Спартака»вновь призвал досрочно завершить розыгрыш Российской Премьер-Лиги.

Футбольный сезон в России был приостановлен 17 марта. РФС продлил вынужденную паузу в соревнованиях до 31 мая.

«Уже тысячу раз говорил, что чемпионат надо заканчивать и распределять места по нынешнему положению команд в таблице.

Мы всё равно это сделаем, но, если не принять решение, это будет тянуться слишком долго.

Предлагается вариант доиграть первенство маленькими группами команд? Это вы спрашивайте президента Российского футбольного союза Александра Дюкова, как они там решат», — цитирует Федуна «Комсомольская правда».

В марте Федун уже заявлял, что РПЛ надо заканчивать и подводить итоги по текущему положению команд. После 22 туров «Спартак» занимает восьмое место в таблице лиги. 0