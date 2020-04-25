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    Евсеев: У «Уфы» были предложения по Неделчару от итальянских клубов

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    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поздравил защитника Ионуца Неделчару с 24-летием.

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    «Сегодня День рождения у Ионуца Неделчару, нашего основного защитника, игрока сборной Румынии.

    Он пришел в "Уфу" 2 года назад талантливым долговязым молодым игроком и за это время вырос в настоящего атлета.

    У Ионуца есть цель: заиграть в одном из серьезных европейских клубов. Уверен, это вопрос недалекого будущего.

    У "Уфы" уже были по нему предложения от итальянских клубов, но финансовая сторона дела нас пока не устроила.

    Неделчару становится одним из лидеров сборной, он один из лучших защитников в РПЛ. И мы очень хорошо знаем ему цену.

    Ионуц отвечает всем современным требованиям к игроку его амплуа. Очень любит работать над собой. Очень внимательно слушает рекомендации и указания тренера. С ним легко работается.

    Он один из тех легионеров, которые четко выстраивают свою клубную карьеру, и его приобретение точно вписывается в философию нашего клуба», — написал Евсеев. 0

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