Евсеев: У «Уфы» были предложения по Неделчару от итальянских клубов

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поздравил защитника Ионуца Неделчару с 24-летием.

«Сегодня День рождения у Ионуца Неделчару, нашего основного защитника, игрока сборной Румынии.

Он пришел в "Уфу" 2 года назад талантливым долговязым молодым игроком и за это время вырос в настоящего атлета.

У Ионуца есть цель: заиграть в одном из серьезных европейских клубов. Уверен, это вопрос недалекого будущего.

У "Уфы" уже были по нему предложения от итальянских клубов, но финансовая сторона дела нас пока не устроила.

Неделчару становится одним из лидеров сборной, он один из лучших защитников в РПЛ. И мы очень хорошо знаем ему цену.

Ионуц отвечает всем современным требованиям к игроку его амплуа. Очень любит работать над собой. Очень внимательно слушает рекомендации и указания тренера. С ним легко работается.

Он один из тех легионеров, которые четко выстраивают свою клубную карьеру, и его приобретение точно вписывается в философию нашего клуба», — написал Евсеев. 0