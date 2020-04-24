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    Донецкий «Шахтер» возобновил тренировки

    Футбол Коронавирус в спорте Футбол Украины Шахтер Донецк
    Футболисты донецкого «Шахтера» возобновили тренировочные занятия, которые проводились с соблюдением дистанции.

    Додо
    Додо

    «Горняки» были разделены на группы по четыре человека, каждый из которых занимался отдельно от партнеров у углового флажка. Каждая группа занималась по 50 минут.

    «Первый день тренировок был действительно классным. Было сложно тренироваться таким образом, в одиночестве. Но когда ты делаешь то, что любишь больше всего, это убивает тоску.

    Наиболее непривычно то, что ты не можешь контактировать с другими игроками, ведь раньше мы всегда тренировались вместе. Теперь отдельно. Это плохо. Но ощущение того, что ты занимаешься любимым делом, лучшее из возможных. Пусть даже не таким образом, как мы привыкли», — цитирует защитника «горняков» Додо Globo.

    Дата возобновления чемпионата Украины, даже ориентировочная, по-прежнему неизвестна. «Шахтер» после 23 туров возглавляет турнирную таблицу, опережая «Зарю» и «Динамо» на 13 очков. 0

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