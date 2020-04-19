Шюррле «эвакуировал» из России Тедеско и троих игроков «Спартака»

Полузащитник «Спартака»помог главному тренеру команды, тренеру вратарей, игрокампокинуть Москву, сообщает Bild.

Незадолго до внедрения жестких ограничительных мер, принятых в России в связи с пандемией коронавируса, Тедеско приобрел билеты на рейс в Германию, но впоследствии он был отменен.

Узнав это, Шюррле отправил в Россию частный самолет, который помог вышеуказанным представителям «Спартака» добраться до Берлина.

«Самолет стоял с включенными двигателями около полутора часов, и нам не давали разрешение на взлет. Незадолго до полуночи разрешение было получено, и мы приземлились в Берлине около двух часов ночи», — рассказал Урванчки в интервью MDR Sachsen. 0