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    Шюррле «эвакуировал» из России Тедеско и троих игроков «Спартака»

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    Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле помог главному тренеру команды Доменико Тедеско, тренеру вратарей Максу Урванчки, игрокам Самюэлю Жиго, Алексу Кралу и Гусу Тилу покинуть Москву, сообщает Bild.

    Андре Шюррле
    Андре Шюррле

    Незадолго до внедрения жестких ограничительных мер, принятых в России в связи с пандемией коронавируса, Тедеско приобрел билеты на рейс в Германию, но впоследствии он был отменен.

    Узнав это, Шюррле отправил в Россию частный самолет, который помог вышеуказанным представителям «Спартака» добраться до Берлина.

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    • «Самолет стоял с включенными двигателями около полутора часов, и нам не давали разрешение на взлет. Незадолго до полуночи разрешение было получено, и мы приземлились в Берлине около двух часов ночи», — рассказал Урванчки в интервью MDR Sachsen. 0

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