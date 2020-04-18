СМИ: Шюррле не вернется в Россию из Германии

Полузащитник московского «Спартака»не собирается возвращаться в Россию из Германии, информирует Bild.

Как отмечает издание, с начала ухудшения ситуации с коронавирусом немец находится в Берлине с женой и дочерью. Он восстанавливается после травмы голеностопа.

«Андре хочет быть со своей семьей. Распространение коронавируса доказало, насколько сложными могут быть перемещения между странами в ближайшем будущем», — заявил представитель футболиста Инго Хаспель.

Ранее генеральный директор «Спартака» Томас Цорн сообщил, что клуб не будет выкупать у дортмундской «Боруссии» Шюррле, выступающего за «красно-белых» на правах аренды.

Шюррле пополнил состав «Спартака» в июле 2019 года и с тех пор провел за команду 18 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи. 0