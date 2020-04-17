«Спартак» не будет выкупать Шюррле

Эти данные подтвердил генеральный директор московского клуба Томас Цорн.
«Мы договорились с Андре, что не будем использовать опцию выкупа. Но Шюррле — выдающийся футболист, который обогатил нашу молодую команду своим опытом», — заявил Цорн.
Шюррле пополнил состав «Спартака» в июле 2019 года и с тех пор провел за команду 18 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.
В настоящее время немец восстанавливается после травмы голеностопа, находясь на реабилитации в Берлине. 0