«Спартак» не будет выкупать Шюррле

«Спартак» не будет выкупать у дортмундской «Боруссии» права на полузащитника, информирует Bild.

Эти данные подтвердил генеральный директор московского клуба Томас Цорн.

«Мы договорились с Андре, что не будем использовать опцию выкупа. Но Шюррле — выдающийся футболист, который обогатил нашу молодую команду своим опытом», — заявил Цорн.

Шюррле пополнил состав «Спартака» в июле 2019 года и с тех пор провел за команду 18 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.

В настоящее время немец восстанавливается после травмы голеностопа, находясь на реабилитации в Берлине. 0