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    Шюррле не интересен переход в «Бешикташ»

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    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле, который выступает на правах аренды за московский «Спартак», не планирует переходить в «Бешикташ», сообщает Four Four Two.

    Андре Шюррле
    Андре Шюррле

    Ранее стало известно, что «Бешикташ» получил предложение приобрести Шюррле. Команда из Стамбула заинтересована в услугах 29-летнего немца.

    «Спартак» может выкупить Андре у «Боруссии» по окончании нынешнего сезона, но ожидается, что «красно-белые» вернут игрока. Генеральный директор московского клуба Томас Цорн недавно сообщил, что решение о будущем хавбека будет принято до 30 июня.

    В нынешнем сезоне Шюррле помог «Спартаку» в 18 матчах во всех турнирах. Немец записал в свой актив 2 гола и 4 результативные передачи. 0

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