Шюррле не интересен переход в «Бешикташ»

Полузащитник, который выступает на правах аренды за, не планирует переходить в, сообщает Four Four Two.

Ранее стало известно, что «Бешикташ» получил предложение приобрести Шюррле. Команда из Стамбула заинтересована в услугах 29-летнего немца.

«Спартак» может выкупить Андре у «Боруссии» по окончании нынешнего сезона, но ожидается, что «красно-белые» вернут игрока. Генеральный директор московского клуба Томас Цорн недавно сообщил, что решение о будущем хавбека будет принято до 30 июня.

В нынешнем сезоне Шюррле помог «Спартаку» в 18 матчах во всех турнирах. Немец записал в свой актив 2 гола и 4 результативные передачи. 0