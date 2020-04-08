Шюррле не интересен переход в «Бешикташ»

Андре Шюррле
ФК «Спартак»
Ранее стало известно, что «Бешикташ» получил предложение приобрести Шюррле. Команда из Стамбула заинтересована в услугах 29-летнего немца.
«Спартак» может выкупить Андре у «Боруссии» по окончании нынешнего сезона, но ожидается, что «красно-белые» вернут игрока. Генеральный директор московского клуба Томас Цорн недавно сообщил, что решение о будущем хавбека будет принято до 30 июня.
В нынешнем сезоне Шюррле помог «Спартаку» в 18 матчах во всех турнирах. Немец записал в свой актив 2 гола и 4 результативные передачи. 0