Три игрока «Челси» включены в символическую сборную молодых открытий АПЛ

Журналисты BBC составили символическую сборную молодых открытий английской Премьер-лиги.

В команду вошли игроки, которым на момент начала сезона 2019/20 было не больше 21 года.

Также в команду на попали те футболисты, которые успели себя проявить раньше, как, например, защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд.

Символическая сборная выглядит так:

Вратарь: Аарон Рэмсдейл («Борнмут», 21 год).

Защитники: Брэндон Уильямс («Манчестер Юнайтед», 19), Джафет Танганга («Тоттенхэм», 21), Фикайо Томори («Челси», 22), Рис Джеймс («Челси», 20).

Полузащитники: Букайо Сака («Арсенал», 18), Мэйсон Маунт («Челси», 21), Тодд Кэнтуэлл («Норвич», 22).

Нападающие: Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед», 18), Габриэл Мартинелли («Арсенал», 18), Исмаила Сарр («Уотфорд»). 0