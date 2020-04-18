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    Три игрока «Челси» включены в символическую сборную молодых открытий АПЛ

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    Журналисты BBC составили символическую сборную молодых открытий английской Премьер-лиги.

    Мэйсон Маунт
    Мэйсон Маунт

    В команду вошли игроки, которым на момент начала сезона 2019/20 было не больше 21 года.

    Также в команду на попали те футболисты, которые успели себя проявить раньше, как, например, защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд.

    Символическая сборная выглядит так:

    Вратарь: Аарон Рэмсдейл («Борнмут», 21 год).

    Защитники: Брэндон Уильямс («Манчестер Юнайтед», 19), Джафет Танганга («Тоттенхэм», 21), Фикайо Томори («Челси», 22), Рис Джеймс («Челси», 20).

    Полузащитники: Букайо Сака («Арсенал», 18), Мэйсон Маунт («Челси», 21), Тодд Кэнтуэлл («Норвич», 22).

    Нападающие: Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед», 18), Габриэл Мартинелли («Арсенал», 18), Исмаила Сарр («Уотфорд»). 0

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