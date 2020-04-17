В Италии болельщикам запретят посещать стадионы до марта 2021 года

Итальянским болельщикам из-за коронавируса запретят посещать стадионы до марта 2021 года, сообщает AS.

По данным источника, возобновление футбольного сезона в Италии может произойти 31 мая при закрытых трибунах. Болельщикам же разрешат посещать стадионы не раньше марта 2021 года, когда будут открыты границы и сняты все ограничения.

Напомним, в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции 10 марта сезон в Серии А был приостановлен на неопределенный срок.

На момент приостановки сезона турнирную таблицу Серии А возглавлял «Ювентус», набравший 63 очка. 0