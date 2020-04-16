Лига чемпионов может завершиться в формате мини-турнира

рассматривает вариант завершения розыгрыша, прерванного из-за коронавируса, в формате мини-турнира в августе, информирует Mirror.

По информации издания, мини-турнир будет проведен в одном месте. Скорее всего, это будет Стамбул, где должен был состояться финал.

Оставшиеся раунды плей-офф будут состоять из одного матча. Проблемы добавляет тот факт, что в некоторых парах 1/8 финала еще не сыграны ответные встречи.

УЕФА обсудит различные планы проведения турниров во время конференции с 55 ассоциациями 23 апреля. Также УЕФА встретится с Ассоциацией европейских клубов (ECA), европейскими лигами и рабочими группами по формированию календаря. 0