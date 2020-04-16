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    Лига чемпионов может завершиться в формате мини-турнира

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    УЕФА рассматривает вариант завершения розыгрыша Лиги чемпионов, прерванного из-за коронавируса, в формате мини-турнира в августе, информирует Mirror.

    Лига чемпионов
    Лига чемпионов

    По информации издания, мини-турнир будет проведен в одном месте. Скорее всего, это будет Стамбул, где должен был состояться финал.

    Оставшиеся раунды плей-офф будут состоять из одного матча. Проблемы добавляет тот факт, что в некоторых парах 1/8 финала еще не сыграны ответные встречи.

    УЕФА обсудит различные планы проведения турниров во время конференции с 55 ассоциациями 23 апреля. Также УЕФА встретится с Ассоциацией европейских клубов (ECA), европейскими лигами и рабочими группами по формированию календаря. 0

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