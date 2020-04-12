«Зенит» представил символическую сборную в честь дня космонавтики

составили символическую сборную Юриев в честь годовщины первого полета в космос советского космонавта

«Поздравляем с праздником и представляем сборную Юриев "Зенита" », — пишет пресс-служба питерского клуба.

Состав: Лодыгин, Деремов, Вернидуб, Загуменных, Мамонтьев, Пономарев, Войнов, Жирков, Соловьев, Герасимов, Желудков.

Запасные: Окрошидзе, Жевнов, Белов, Тимофеев, Гусаков.

Поздравляем с праздником и представляем сборную Юриев «Зенита» 🪐🚀#ДеньКосмонавтики pic.twitter.com/FkKNd1k5PB — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) April 12, 2020

12 апреля ежегодно отмечают день космонавтики. Советский космонавт Юрий Гагарин в 1961 году на борту корабля «Восток-1» совершил 108-минутный полет вокруг Земли. Тем самым он стал первым человеком, который отравился в космос. В 1962 году эта дата стала официальным праздником.

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