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    Чемпионат Испании могут доиграть на Канарских островах

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    Президент ассоциации отелей на Канарах Хорхе Маричал отправил письма президентам Федерации футбола Испании Луису Рубиалесу и Ла Лиги Хавьеру Тебасу с предложением провести оставшиеся матчи Примеры и Сегунды на спортивных базах отелей, входящих в ассоциацию, сообщает Marca.

    Чемпионат Испании могут доиграть на Канарских островах
    Чемпионат Испании могут доиграть на Канарских островах

    По мнению Маричала, качество полей находится на высочайшем уровне, команды и обслуживающий персонал без проблем можно разместить в отелях с соблюдением всех мер карантина и изоляции.

    Чемпионат Испании, как и другие крупные спортивные соревнования в мире, приостановлен из-за пандемии коронавируса. После 27 туров в Ла Лиге лидирует «Барселона», опережающая мадридский «Реал» на два очка.

    Ранее сообщалось, что розыгрыш Примеры планируют возобновить в конце мая. 0

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