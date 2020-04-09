Чемпионат Испании могут доиграть на Канарских островах
globallookpress.com
По мнению Маричала, качество полей находится на высочайшем уровне, команды и обслуживающий персонал без проблем можно разместить в отелях с соблюдением всех мер карантина и изоляции.
Чемпионат Испании, как и другие крупные спортивные соревнования в мире, приостановлен из-за пандемии коронавируса. После 27 туров в Ла Лиге лидирует «Барселона», опережающая мадридский «Реал» на два очка.
Ранее сообщалось, что розыгрыш Примеры планируют возобновить в конце мая. 0