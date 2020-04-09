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    Орлов: Представляете, каким будет «Зенит» через 100 лет?

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    Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о популярности петербургского «Зенита».

    Геннадий Орлов
    Геннадий Орлов

    «Нам не хватает профессионализма в футболе. Во времена СССР мы были любителями — по созданию клубов, футбольных полей.

    Нам всегда не хватало уровня развития инфраструктуры, хотя постепенно подтягиваемся. Сейчас переходный период.

    Мы говорим про английские клубы, а им по 110–120 лет. Представляете, каким будет "Зенит" через 100 лет? Наверняка будет много наработок, опыта.

    Зависит от того, останется ли "Газпром". Всегда кто-то придёт на смену. Сейчас "Зенит" — раскрученный бренд. Если уйдёт "Газпром", найдётся богатый человек.

    "Зенит" — это популярно, и есть же болельщики. Об этом не надо беспокоиться, машина работает», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Санкт-Петербурге». 0

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