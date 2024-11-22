22 ноября в 12-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Монако» и «Брест». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Монако» — «Брест», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Монако»

Турнирное положение: «Монако» после 11-ти стартовых туров национального чемпионата Франции входит в зону прямого выхода в Лигу чемпионов и находится на втором месте.

«Монако» набрал 23 очка и на шесть баллов отстает как от лидера ПСЖ, а также на три пункта опережает своего ближайшего преследователя — «Марсель».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках Лиги 1 клуб на чужом поле с крупным счетом одержал победу над «Страсбургом» (3:1).

Ранее в четвертом туре основного раунда Лиги чемпионов коллектив одержал победу — в чужих стенах над «Болоньей» с минимальным результатом 1:0.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: травмированы — Головин, Диоп, Балогун, дисквалифицирован — Камара.

Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на французское первенство и Лигу чемпионов, «Монако» выиграл дважды после двух поражений кряду.

Это говорит о неплохой форме коллектива, что вместе с преимуществом в классе, а также фактором своего поля позволяет ему рассчитывать на очередные три очка.

Эльесс Бен Сегир — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с четырьмя голами.

«Брест»

Турнирное положение: «Брест» после 11-ти стартовых туров национального чемпионата Франции находится в нижней половине таблицы на 12-й позиции.

«Брест» набрал 13 очков и на три балла опережает зону плей-офф за выживание и на четыре — зону вылета, так что по сути борется за сохранение прописки в элите.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 11-го тура национального первенства клуб на чужом поле потерпел поражение от «Монпелье» (1:3).

Перед этим коллектив в четвертом туре основного раунда Лиги чемпионов одержал победу, оказавшись сильнее пражской «Спарты» на выезде с результатом 2:1.

Не сыграют: травмирован — Локо, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на французское первенство и Лигу чемпионов, «Брест» проиграл при одной победе.

Это говорит о не лучшей форме коллектива, что вкупе с перевесом соперника в классе, а также фактором своего поля сулит ему мизерные шансы даже на ничью.

Ромен Дель Кастильо — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Монако» забивали обе команды

в шести из восьми последних матчей «Брест» не проиграл

в трех из четырех последних матчей «Бреста» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Монако» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.30, победа «Бреста» — в 6.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их трех последних выездных поединках.

При этом в трех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Бреста».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.10.