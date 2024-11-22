ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаВремя перемен в «Ман Сити». Будущее Гвардиолы, перестройка состава и текучка руководителей Факундо БуонаноттеАндрей Сантос, Тавариш, Буонанотте и еще пять игроков, которым помогла смена клуба Петр ЯнПетр Ян встретится с Фигередо, Оздемир против Олберга. Анонс карда UFC Macau
    Все новости спорта

    Отберет ли «Брест» очки у «Монако»?

    «Монако» — «Брест». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига 1, 22 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Монако Прогнозы на Брест Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Монако» — «Брест»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эльесс Бен Сегир
    22 ноября в 12-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Монако» и «Брест». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Монако» — «Брест», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 22 Ноября 2024 года

    Монако

  • Монако
    •  Монако 21:00 Брест

    Брест

  • Франция. Лига 1
    •

    «Монако»

    Турнирное положение: «Монако» после 11-ти стартовых туров национального чемпионата Франции входит в зону прямого выхода в Лигу чемпионов и находится на втором месте.

    «Монако» набрал 23 очка и на шесть баллов отстает как от лидера ПСЖ, а также на три пункта опережает своего ближайшего преследователя — «Марсель».

    Монако — Брест: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках Лиги 1 клуб на чужом поле с крупным счетом одержал победу над «Страсбургом» (3:1).

    Ранее в четвертом туре основного раунда Лиги чемпионов коллектив одержал победу — в чужих стенах над «Болоньей» с минимальным результатом 1:0.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмированы — Головин, Диоп, Балогун, дисквалифицирован — Камара.

    Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на французское первенство и Лигу чемпионов, «Монако» выиграл дважды после двух поражений кряду.

    Это говорит о неплохой форме коллектива, что вместе с преимуществом в классе, а также фактором своего поля позволяет ему рассчитывать на очередные три очка.

    Эльесс Бен Сегир — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с четырьмя голами.

    «Брест»

    Турнирное положение: «Брест» после 11-ти стартовых туров национального чемпионата Франции находится в нижней половине таблицы на 12-й позиции.

    «Брест» набрал 13 очков и на три балла опережает зону плей-офф за выживание и на четыре — зону вылета, так что по сути борется за сохранение прописки в элите.

  • Трансферный дайджест. 12-18 ноября
  • Неймар и Кьеза вернутся на родину, борьба за Дэвида, Гризманн в раздумьях
  • 18/11/2024

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 11-го тура национального первенства клуб на чужом поле потерпел поражение от «Монпелье» (1:3).

    Перед этим коллектив в четвертом туре основного раунда Лиги чемпионов одержал победу, оказавшись сильнее пражской «Спарты» на выезде с результатом 2:1.

    Не сыграют: травмирован — Локо, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на французское первенство и Лигу чемпионов, «Брест» проиграл при одной победе.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Это говорит о не лучшей форме коллектива, что вкупе с перевесом соперника в классе, а также фактором своего поля сулит ему мизерные шансы даже на ничью.

    Ромен Дель Кастильо — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Монако» забивали обе команды

    • в шести из восьми последних матчей «Брест» не проиграл

    • в трех из четырех последних матчей «Бреста» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Монако» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.30, победа «Бреста» — в 6.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их трех последних выездных поединках.

    При этом в трех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Бреста».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.60
  • Прогноз на матч Алай — Нефтчи Кочкор-Ата
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Чорич — Прижмич
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Реберг — Нарди
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Фоньини — Гулин
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рамос — Ноймайер
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Кыргызалтын — Алдиер
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Пахтакор — АГМК
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Трактор — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Автомобилист — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лада — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч СКА — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  5.10
  • Экспресс дня 21 ноября
  • Сегодня в 20:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Брагантино — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Йове-Эспаньол — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Монако» — «Брест»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 22.11.2024. Прогнозы на футбол. Отберет ли «Брест» очки у «Монако»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры