Монако
Брест
«Монако»
Турнирное положение: «Монако» после 11-ти стартовых туров национального чемпионата Франции входит в зону прямого выхода в Лигу чемпионов и находится на втором месте.
«Монако» набрал 23 очка и на шесть баллов отстает как от лидера ПСЖ, а также на три пункта опережает своего ближайшего преследователя — «Марсель».
Монако — Брест: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках Лиги 1 клуб на чужом поле с крупным счетом одержал победу над «Страсбургом» (3:1).
Ранее в четвертом туре основного раунда Лиги чемпионов коллектив одержал победу — в чужих стенах над «Болоньей» с минимальным результатом 1:0.
Не сыграют: травмированы — Головин, Диоп, Балогун, дисквалифицирован — Камара.
Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на французское первенство и Лигу чемпионов, «Монако» выиграл дважды после двух поражений кряду.
Это говорит о неплохой форме коллектива, что вместе с преимуществом в классе, а также фактором своего поля позволяет ему рассчитывать на очередные три очка.
Эльесс Бен Сегир — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с четырьмя голами.
«Брест»
Турнирное положение: «Брест» после 11-ти стартовых туров национального чемпионата Франции находится в нижней половине таблицы на 12-й позиции.
«Брест» набрал 13 очков и на три балла опережает зону плей-офф за выживание и на четыре — зону вылета, так что по сути борется за сохранение прописки в элите.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 11-го тура национального первенства клуб на чужом поле потерпел поражение от «Монпелье» (1:3).
Перед этим коллектив в четвертом туре основного раунда Лиги чемпионов одержал победу, оказавшись сильнее пражской «Спарты» на выезде с результатом 2:1.
Не сыграют: травмирован — Локо, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на французское первенство и Лигу чемпионов, «Брест» проиграл при одной победе.
Это говорит о не лучшей форме коллектива, что вкупе с перевесом соперника в классе, а также фактором своего поля сулит ему мизерные шансы даже на ничью.
Ромен Дель Кастильо — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с тремя голами.
Статистика для ставок
- в трех из пяти последних матчей «Монако» забивали обе команды
- в шести из восьми последних матчей «Брест» не проиграл
- в трех из четырех последних матчей «Бреста» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Монако» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.30, победа «Бреста» — в 6.50.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.
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Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их трех последних выездных поединках.
При этом в трех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Бреста».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.10.