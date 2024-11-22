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    «Рубин» — «Акрон». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча «Рубин» — «Акрон»

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    «Рубин» и «Акрон» сыграют между собой в стартовом матче 16-го тура РПЛ. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 19:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Рубин»

    «Рубин» занял седьмое место по итогам первого тура РПЛ. Казанская команда набрала 19 очков при 5-ти победах, 4-х ничьих и 6-ти поражениях. Разница забитых и пропущенных мячей составила 17:22.

    В крайнем туре подопечные Рашида Рахимова дома отобрали очки у «Краснодара», сыграв вничью 1:1. На гол Чумича в первом тайме гости ответили точным ударом Черникова после перерыва.

    До этого «Рубин» на своем поле разошелся миром с ЦСКА (0:0) в рамках первого матча 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ. Ответная игра назначена на 26 ноября в Москве.

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    «Акрон»

    «Акрон» расположился на 9-й строчке по итогам 15-ти туров РПЛ. Дебютант турнира одержал 4 победы, 4 раза сыграл вничью и потерпел 7 поражений, набрав 16 очков. Разница забитых и пропущенных мячей составила 19:30.

    Перед паузой на матчи сборных «Акрон» неудачно съездил в гости к «Спартаку», пропустив от «красно-белых» четыре безответных мяча (0:4). Это уже второе крупное поражение тольяттинцев за пять последних матчей после разгрома от «Зенита» со счетом 0:5.

    Также за этот период подопечные Заура Тедеева одержали победу над «Крыльями Советов» (2:0) и сыграли вничью с «Пари НН» (2:2) и махачкалинским «Динамо» (1:1).

    Личные встречи

    В первом круге «Рубин» обыграл соперника в гостях со счетом 2:1. Команды также дважды встречались между собой в этом сезоне на групповой стадии Кубка России. В обоих матчах победу отпраздновала казанский клуб — 4:0 дома и 1:0 на выезде.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Рубин» — «Акрон» с коэффициентом 2.08.

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