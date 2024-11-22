«Рубин» и «Акрон» сыграют между собой в стартовом матче 16-го тура РПЛ. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 19:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Рубин»

«Рубин» занял седьмое место по итогам первого тура РПЛ. Казанская команда набрала 19 очков при 5-ти победах, 4-х ничьих и 6-ти поражениях. Разница забитых и пропущенных мячей составила 17:22.

В крайнем туре подопечные Рашида Рахимова дома отобрали очки у «Краснодара», сыграв вничью 1:1. На гол Чумича в первом тайме гости ответили точным ударом Черникова после перерыва.

До этого «Рубин» на своем поле разошелся миром с ЦСКА (0:0) в рамках первого матча 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ. Ответная игра назначена на 26 ноября в Москве.

«Акрон»

«Акрон» расположился на 9-й строчке по итогам 15-ти туров РПЛ. Дебютант турнира одержал 4 победы, 4 раза сыграл вничью и потерпел 7 поражений, набрав 16 очков. Разница забитых и пропущенных мячей составила 19:30.

Перед паузой на матчи сборных «Акрон» неудачно съездил в гости к «Спартаку», пропустив от «красно-белых» четыре безответных мяча (0:4). Это уже второе крупное поражение тольяттинцев за пять последних матчей после разгрома от «Зенита» со счетом 0:5.

Также за этот период подопечные Заура Тедеева одержали победу над «Крыльями Советов» (2:0) и сыграли вничью с «Пари НН» (2:2) и махачкалинским «Динамо» (1:1).

Личные встречи

В первом круге «Рубин» обыграл соперника в гостях со счетом 2:1. Команды также дважды встречались между собой в этом сезоне на групповой стадии Кубка России. В обоих матчах победу отпраздновала казанский клуб — 4:0 дома и 1:0 на выезде.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Рубин» — «Акрон» с коэффициентом 2.08.