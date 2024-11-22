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    «Авангард» одолел «Адмирал» в матче КХЛ

    «Авангард» — «Адмирал»: счет матча 2:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Адмирал
    «Авангард» на своей площадке одержал победу над «Адмиралом» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Дамир Шарипзянов — защитник «Авангарда»
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    Дамир Шарипзянов — защитник «Авангарда»

    В составе омской команды голы записали на свой счет Илья Рейнгардт и Николай Прохоркин.

    Единственную шайбу у «Адмирала» забросил Никита Сошников в большинстве.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
    Голы: Рейнгардт — 6 (Шарипзянов, Кэсселс), 17:14 — 1:0. Сошников — 7 (бол., Фьоре, Родуолд), 22:52 — 1:1. Прохоркин — 2 (Якупов), 30:39 — 2:1Вратари: Хомченко — Коновалов (59:36)Броски: 29 (7+11+11) — 31 (10+10+11)Штраф: 4 — 8

    После этого матча «Авангард» занимает 9-е место в таблице Востока с 24 очками в активе, а «Адмирал» — на 6-й позиции с 29-ю баллами.

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