«Авангард» — «Адмирал»: счет матча 2:1, обзор голов

Дамир Шарипзянов — защитник «Авангарда» Фото: globallookpress.com
В составе омской команды голы записали на свой счет Илья Рейнгардт и Николай Прохоркин.
Единственную шайбу у «Адмирала» забросил Никита Сошников в большинстве.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Голы: Рейнгардт — 6 (Шарипзянов, Кэсселс), 17:14 — 1:0. Сошников — 7 (бол., Фьоре, Родуолд), 22:52 — 1:1. Прохоркин — 2 (Якупов), 30:39 — 2:1Вратари: Хомченко — Коновалов (59:36)Броски: 29 (7+11+11) — 31 (10+10+11)Штраф: 4 — 8
После этого матча «Авангард» занимает 9-е место в таблице Востока с 24 очками в активе, а «Адмирал» — на 6-й позиции с 29-ю баллами.