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    Смогут ли «Милан» и «Ювентус» определить сильнейшего?

    «Милан» — «Ювентус». Ставка (к. 3.25) и прогноз на чемпионат Италии 23 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Милан» — «Ювентус»
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    Душан Влахович («Ювентус»)
    23 ноября в 13-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Милан» и «Ювентус». Начало встречи — 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Милан» — «Ювентус», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 23 Ноября 2024 года

    Милан

  • Милан
    •  Милан 20:00 Ювентус

    Ювентус

  • Турин
    •

    «Милан»

    Турнирное положение: команда из одноименного города достаточно средне стартовала в этом сезоне итальянской Серии А.

    После 11 матчей в активе миланцев 18 очков и седьмое место в турнирной таблице.

    Милан — Ювентус: коэффициенты букмекеров

    Коллектив из Милана смог забить 20 мячей, а пропустил всего 14.

    Последние матчи: в прошлом туре миланская команда сыграла вничью с «Кальяри» (3:3), а до этого победила «Монцу» (1:0).

    Перед этим же «россо-нери» уступили «Наполи» (0:2), но победили «Удинезе» (1:0).

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Также «дьяволы» переиграли «Брюгге» (3:1) и «Реал» (3:1) в Лиге чемпионов.

    Не сыграют: травмированы Альваро Мората, Алессандро Флоренци, Маттео Габбия и Исмаэль Беннасер.

    Состояние команды: сейчас «Милан» по-прежнему продолжает набирать форму, поэтому у команды игра и результаты являются нестабильными.

    Подопечные Паулу Фонсеки должны претендовать только на самые высокие места, но пока что у них этого не получается делать. Думается, что «Милан» все равно поборется за топ-4 по итогам сезона.

    «Ювентус»

    Турнирное положение: «черно-белые» также во всю стремятся побороться за чемпионский титул.

    В настоящий момент «зебры» имеют в своем активе 24 очка и занимают шестую строчку в турнирной таблице, но отстают от лидера лишь на два балла.

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    • «Старая синьора» смогла 21 раз поразить ворота соперников и семь раз пропустила в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах туринский коллектив победил «Торино» (2:0) и «Удинезе» (2:0).

    До этого же туринцы сыграли вничью с «Пармой» (2:2) и «Ювентусом» (4:4).

    Также команда из Турина поделила очки с «Лиллем» (1:1) и уступила «Штутгарту» (0:1) в Лиге чемпионов.

    Не сыграют: в лазарете находятся Василие Аджич, Аркадиуш Милик, Дуглас Луис, Бремер и Хуан Кабаль.

    Состояние команды: подопечные Тиагу Мотта набрали форму и догнали лидирующие команды.

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    Сейчас «Ювентус» показывает уже более классную игру, чем на старте сезона. Улучшился и результат. Команда из Турина должна бороться за самые высокие места в этом сезоне, вплоть до чемпионского титула.

    Статистика для ставок

    • «Милан» проиграл только 1 из последних 6 матчей во всех турнирах

    • «Ювентус» уступил лишь в 1 матче в текущем сезоне

    • В прошлом очном матче 27 апреля «Ювентус» и «Милан» сыграли вничью 1:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Милан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 2.15. Ничья — в 3.25, победа «Ювентуса» — в 3.60.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 2.15 и 1.70 соответственно.

    Прогноз: встречаются примерно равные команда, поэтому логично, что все может завершится вничью.

    Ставка: ничья за 3.25.

    Прогноз: команды достаточно забивные, поэтому должны поразить ворота друг друга.

    Ставка: обе забьют за 1.98.

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    «Милан» — «Ювентус»: прогноз, ставка (3.25), статистика, коэффициенты матча 23.11.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Милан» и «Ювентус» определить сильнейшего?
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