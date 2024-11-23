23 ноября в 13-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Милан» и «Ювентус». Начало встречи — 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Милан» — «Ювентус», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Милан»

Турнирное положение: команда из одноименного города достаточно средне стартовала в этом сезоне итальянской Серии А.

После 11 матчей в активе миланцев 18 очков и седьмое место в турнирной таблице.

Коллектив из Милана смог забить 20 мячей, а пропустил всего 14.

Последние матчи: в прошлом туре миланская команда сыграла вничью с «Кальяри» (3:3), а до этого победила «Монцу» (1:0).

Перед этим же «россо-нери» уступили «Наполи» (0:2), но победили «Удинезе» (1:0).

Прогнозы и ставки на Серию А

Также «дьяволы» переиграли «Брюгге» (3:1) и «Реал» (3:1) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: травмированы Альваро Мората, Алессандро Флоренци, Маттео Габбия и Исмаэль Беннасер.

Состояние команды: сейчас «Милан» по-прежнему продолжает набирать форму, поэтому у команды игра и результаты являются нестабильными.

Подопечные Паулу Фонсеки должны претендовать только на самые высокие места, но пока что у них этого не получается делать. Думается, что «Милан» все равно поборется за топ-4 по итогам сезона.

«Ювентус»

Турнирное положение: «черно-белые» также во всю стремятся побороться за чемпионский титул.

В настоящий момент «зебры» имеют в своем активе 24 очка и занимают шестую строчку в турнирной таблице, но отстают от лидера лишь на два балла.

«Старая синьора» смогла 21 раз поразить ворота соперников и семь раз пропустила в свои.

Последние матчи: в прошлых турах туринский коллектив победил «Торино» (2:0) и «Удинезе» (2:0).

До этого же туринцы сыграли вничью с «Пармой» (2:2) и «Ювентусом» (4:4).

Также команда из Турина поделила очки с «Лиллем» (1:1) и уступила «Штутгарту» (0:1) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: в лазарете находятся Василие Аджич, Аркадиуш Милик, Дуглас Луис, Бремер и Хуан Кабаль.

Состояние команды: подопечные Тиагу Мотта набрали форму и догнали лидирующие команды.

Сейчас «Ювентус» показывает уже более классную игру, чем на старте сезона. Улучшился и результат. Команда из Турина должна бороться за самые высокие места в этом сезоне, вплоть до чемпионского титула.

Статистика для ставок

«Милан» проиграл только 1 из последних 6 матчей во всех турнирах

«Ювентус» уступил лишь в 1 матче в текущем сезоне

В прошлом очном матче 27 апреля «Ювентус» и «Милан» сыграли вничью 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Милан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 2.15. Ничья — в 3.25, победа «Ювентуса» — в 3.60.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 2.15 и 1.70 соответственно.

Прогноз: встречаются примерно равные команда, поэтому логично, что все может завершится вничью.

Ставка: ничья за 3.25.

Прогноз: команды достаточно забивные, поэтому должны поразить ворота друг друга.

Ставка: обе забьют за 1.98.