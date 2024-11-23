Милан
Ювентус
«Милан»
Турнирное положение: команда из одноименного города достаточно средне стартовала в этом сезоне итальянской Серии А.
После 11 матчей в активе миланцев 18 очков и седьмое место в турнирной таблице.
Милан — Ювентус: коэффициенты букмекеров
Коллектив из Милана смог забить 20 мячей, а пропустил всего 14.
Последние матчи: в прошлом туре миланская команда сыграла вничью с «Кальяри» (3:3), а до этого победила «Монцу» (1:0).
Перед этим же «россо-нери» уступили «Наполи» (0:2), но победили «Удинезе» (1:0).
Также «дьяволы» переиграли «Брюгге» (3:1) и «Реал» (3:1) в Лиге чемпионов.
Не сыграют: травмированы Альваро Мората, Алессандро Флоренци, Маттео Габбия и Исмаэль Беннасер.
Состояние команды: сейчас «Милан» по-прежнему продолжает набирать форму, поэтому у команды игра и результаты являются нестабильными.
Подопечные Паулу Фонсеки должны претендовать только на самые высокие места, но пока что у них этого не получается делать. Думается, что «Милан» все равно поборется за топ-4 по итогам сезона.
«Ювентус»
Турнирное положение: «черно-белые» также во всю стремятся побороться за чемпионский титул.
В настоящий момент «зебры» имеют в своем активе 24 очка и занимают шестую строчку в турнирной таблице, но отстают от лидера лишь на два балла.
«Старая синьора» смогла 21 раз поразить ворота соперников и семь раз пропустила в свои.
Последние матчи: в прошлых турах туринский коллектив победил «Торино» (2:0) и «Удинезе» (2:0).
До этого же туринцы сыграли вничью с «Пармой» (2:2) и «Ювентусом» (4:4).
Также команда из Турина поделила очки с «Лиллем» (1:1) и уступила «Штутгарту» (0:1) в Лиге чемпионов.
Не сыграют: в лазарете находятся Василие Аджич, Аркадиуш Милик, Дуглас Луис, Бремер и Хуан Кабаль.
Состояние команды: подопечные Тиагу Мотта набрали форму и догнали лидирующие команды.
Сейчас «Ювентус» показывает уже более классную игру, чем на старте сезона. Улучшился и результат. Команда из Турина должна бороться за самые высокие места в этом сезоне, вплоть до чемпионского титула.
Статистика для ставок
- «Милан» проиграл только 1 из последних 6 матчей во всех турнирах
- «Ювентус» уступил лишь в 1 матче в текущем сезоне
- В прошлом очном матче 27 апреля «Ювентус» и «Милан» сыграли вничью 1:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Милан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 2.15. Ничья — в 3.25, победа «Ювентуса» — в 3.60.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 2.15 и 1.70 соответственно.
- 2.08Рубин — Акрон: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.80Монако — Брест: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 1.82Бавария — Аугсбург: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
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Прогноз: встречаются примерно равные команда, поэтому логично, что все может завершится вничью.
Ставка: ничья за 3.25.
Прогноз: команды достаточно забивные, поэтому должны поразить ворота друг друга.
Ставка: обе забьют за 1.98.