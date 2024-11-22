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    «Рубин» и «Акрон» обменяются голами, «Бавария» и «ПСЖ» выиграют домашние встречи

    Экспресс дня 22 ноября. Ставки и прогнозы на футбол

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    Гарри Кейн
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах России, Франции и Германии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Рубин» — «Акрон»

    Чемпионат России

    «Рубин» сейчас находится на 7-м месте в таблице. У команды 19 набранных очков. Казанцы одержали 5 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений.

    В ноябре «Рубин» провел три матча. У клуба в текущем месяце не было ни одной победы. «Рубин» уступил «Локомотиву», а также сыграл вничью с ЦСКА и «Краснодаром».

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    • «Акрон» располагается на 9-й позиции в таблице. У клуба 16 очков по итогам 15 матчей. «Акрон» одержал 4 победы, 4 раза сыграл вничью и потерпел 7 поражений.

    Между собой команды играли друг с другом 23 октября. Тогда «Рубин» победил «Акрон» в гостях 1:0. Единственный гол забил Дардан Шабанхаджай.

    Ставка: Обе забьют за 1.87.

    «ПСЖ» — «Тулуза»

    Чемпионат Франции

    «ПСЖ» уверенно лидирует в таблице Лиги 1. У клуба 29 очков по итогам 11 матчей. В текущем чемпионате Франции парижане еще не уступали.

    В Лиге 1 «ПСЖ» выиграл предыдущие четыре матча. Последний раз клуб терял очки 6 октября. Тогда столичный коллектив сыграл вничью с «Ниццей» (1:1).

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    «Тулуза» идет 10-й в таблице. Команда набрала 15 очков в 11 матчах. Разница мячей составляет 13-11.

    Прогнозы и ставки на футбол

    12 мая «ПСЖ» играл с «Тулузой» в чемпионате Франции-2023/24. Тогда случилась сенсация. Парижане дома уступили со счетом 1:3.

    Ставка: Победа «ПСЖ» за 1.40.

    «Бавария» — «Аугсбург»

    Чемпионат Германии

    «Бавария» с отрывом лидирует в чемпионате Германии. У клуба 26 очков по итогам 10 встреч. «Бавария» одержала 8 побед, дважды сыграла вничью и ни разу не уступила.

    Мюнхенский клуб не проигрывает с 23 октября. Тогда «Бавария» неудачно съездила на «Камп Ноу». Команда в Лиге чемпионов уступила «Барселоне» со счетом 1:4.

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    • «Аугсбург» располагается на 13-й позиции. У клуба 12 очков. «Аугсбург» по итогам 10 матчей одержал три победы.

    Букмекеры не сомневаются в победе «Баварии». Мюнхенский коллектив является безоговорочным фаворитом предстоящей встречи. «Бавария» находится в отличной форме и должна победить в домашнем матче.

    Ставка: Победа «Баварии» с форой (-2) за 1.52.

    Общий коэффициент: 3.97.

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    Экспресс дня 22 ноября: прогноз, ставка (3.97), статистика, коэффициенты матча 22.11.2024. Экспресс. «Рубин» и «Акрон» обменяются голами, «Бавария» и «ПСЖ» выиграют домашние встречи
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