«Рубин» — «Акрон»: составы, коэффициенты, прогноз

опубликовали стартовые составы на матч 16-го тура российской Премьер-лиги.

«Рубин»: Ставер, Нижегородов, Тесленко, Грицаенко, Кабутов, Безруков, Йочич, Иву, Чумич, Шабанхаджай, Даку.

«Акрон»: Волков, Савичев, Эсковаль, Витор, Димоски, Джурасович, Кузьмин, Лончар, Данилин, Хубулов, Дзюба.

Матч между этими командами состоится сегодня, 22-го ноября в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 15-и туров в российской Премьер-лиге «Рубин» занимает 7-е место в таблице с 19-ю очками в активе. «Акрон» — на 9-й позиции (16 баллов).