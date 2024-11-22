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    Прервется ли сухая серия «Баварии»?

    «Бавария» — «Аугсбург». Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 22 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Аугсбург»
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    «Бавария»
    В пятницу, 22 ноября, в 11-м туре немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» на своем поле сыграет против «Аугсбурга». Начало — в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бавария» — «Аугсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 22 Ноября 2024 года

    Бавария

  • Мюнхен
    •  Бавария 22:30 Аугсбург

    Аугсбург

  • Аугсбург
    •

    «Бавария»

    Турнирное положение: Мюнхенская команда на данный момент лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, имея на счету 26 баллов и на пять пунктов опережает ближайшего преследователя.

    «Бавария» в текущем первенстве страны еще не уступала, выиграв восемь игр из десяти при двух мировых исходах, разница мячей составляет 33:7.

    Бавария — Аугсбург: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В предыдущем туре чемпионата «красные» в непростом поединке смогли в Гамбурге переиграть с минимальным счетом «Санкт-Паули» 1:0. Немногим ранее они дома одолели 1:0 португальскую «Бенфику» в Лиге чемпионов и в Бундеслиге берлинский «Унион» со счетом 3:0.

    Не сыграют: Все игроки основы готовы принять участие в этом поединке.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Состояние команды: К предстоящему поединку «Бавария» подходит с 5-матчевой победной серией с учетом всех турниров. Причем во всех данных встречах команде удалось сохранить свои ворота на замке. И три из этих викторий были с крупным счетом. Последний же раз в рамках чемпионата страны мюнхенцы теряли очки в начале октября, сыграв тогда на выезде вничью 3:3 с «Айнтрахтом».

    «Аугсбург»

    Турнирное положение: Данный коллектив с 12 набранными очками разместился на 13 строке в таблице, опережая на четыре пункта красную зону.

    «Аугсбург» в текущем чемпионата по три раза играл вничью и побеждал, а также четыре поединка проиграл, разница мячей составляет 13:20.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: «Фуггеры» свои две предыдущие матча в рамках Бундеслиги свели мировыми исходами, поочередно поделив очки с «Вольфсбургом» 1:1 на выезде и с «Хоффенхаймом» 0:0 дома. А перед этим они выиграли две встречи кряду, но только одну из них в чемпионате, переиграв на своем поле «Боруссию» Д 2:1.

    Не сыграют: Значимых потерь у коллектива нет.

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    Состояние команды: Сейчас у «Аугсбурга» 4-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров. В этот удачный для себя период коллектив добился двух выигрышей и дважды играл вничью. А проиграла команда только один раз за минувшие шесть поединков во всех соревнованиях, уступив 1:3 в рамках Бундеслиги на выезде «Фрайбургу» в середине октября.

    Статистика для ставок

    • «Бавария» обыграла «Аугсбург» в четырех минувших очных противостояниях

    • В прошлом чемпионате «Бавария» в Мюнхене обыграла предстоящего оппонента со счетом 3:1

    • В четырех последних очных встречах этих клубов играла ставка обе забьют

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Баварии» — 1.15, победа «Аугсбурга» — 18.50, ничья — 8.80.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.26 и 3.70 соответственно.

    Прогноз: Прогнозируем, что «Бавария» в очередной раз обыграет «Аугсбург» и сделает это в результативной манере, как и в четырех предыдущих очных поединках данных клубов.

    Рекомендуемая ставка: победа «Баварии» + ТБ 3,5 за 1.82.

    Прогноз: И также рискнем еще поставить на то, что сухая серия «Баварии» будет прервана, ведь она в последнее время всегда пропускала от «Аугсбурга».

    Ставка: обе забьют за 1.98.

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    «Бавария» — «Аугсбург»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 22.11.2024. Прогнозы на футбол. Прервется ли сухая серия «Баварии»?
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