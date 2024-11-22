В пятницу, 22 ноября, в 11-м туре немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» на своем поле сыграет против «Аугсбурга». Начало — в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бавария» — «Аугсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бавария»

Турнирное положение: Мюнхенская команда на данный момент лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, имея на счету 26 баллов и на пять пунктов опережает ближайшего преследователя.

«Бавария» в текущем первенстве страны еще не уступала, выиграв восемь игр из десяти при двух мировых исходах, разница мячей составляет 33:7.

Последние матчи: В предыдущем туре чемпионата «красные» в непростом поединке смогли в Гамбурге переиграть с минимальным счетом «Санкт-Паули» 1:0. Немногим ранее они дома одолели 1:0 португальскую «Бенфику» в Лиге чемпионов и в Бундеслиге берлинский «Унион» со счетом 3:0.

Не сыграют: Все игроки основы готовы принять участие в этом поединке.

Календарь и таблица Бундеслиги

Состояние команды: К предстоящему поединку «Бавария» подходит с 5-матчевой победной серией с учетом всех турниров. Причем во всех данных встречах команде удалось сохранить свои ворота на замке. И три из этих викторий были с крупным счетом. Последний же раз в рамках чемпионата страны мюнхенцы теряли очки в начале октября, сыграв тогда на выезде вничью 3:3 с «Айнтрахтом».

«Аугсбург»

Турнирное положение: Данный коллектив с 12 набранными очками разместился на 13 строке в таблице, опережая на четыре пункта красную зону.

«Аугсбург» в текущем чемпионата по три раза играл вничью и побеждал, а также четыре поединка проиграл, разница мячей составляет 13:20.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: «Фуггеры» свои две предыдущие матча в рамках Бундеслиги свели мировыми исходами, поочередно поделив очки с «Вольфсбургом» 1:1 на выезде и с «Хоффенхаймом» 0:0 дома. А перед этим они выиграли две встречи кряду, но только одну из них в чемпионате, переиграв на своем поле «Боруссию» Д 2:1.

Не сыграют: Значимых потерь у коллектива нет.

Состояние команды: Сейчас у «Аугсбурга» 4-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров. В этот удачный для себя период коллектив добился двух выигрышей и дважды играл вничью. А проиграла команда только один раз за минувшие шесть поединков во всех соревнованиях, уступив 1:3 в рамках Бундеслиги на выезде «Фрайбургу» в середине октября.

Статистика для ставок

«Бавария» обыграла «Аугсбург» в четырех минувших очных противостояниях

В прошлом чемпионате «Бавария» в Мюнхене обыграла предстоящего оппонента со счетом 3:1

В четырех последних очных встречах этих клубов играла ставка обе забьют

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Баварии» — 1.15, победа «Аугсбурга» — 18.50, ничья — 8.80.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.26 и 3.70 соответственно.

Прогноз: Прогнозируем, что «Бавария» в очередной раз обыграет «Аугсбург» и сделает это в результативной манере, как и в четырех предыдущих очных поединках данных клубов.

Рекомендуемая ставка: победа «Баварии» + ТБ 3,5 за 1.82.

Прогноз: И также рискнем еще поставить на то, что сухая серия «Баварии» будет прервана, ведь она в последнее время всегда пропускала от «Аугсбурга».

Ставка: обе забьют за 1.98.