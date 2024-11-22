Бавария
Аугсбург
«Бавария»
Турнирное положение: Мюнхенская команда на данный момент лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, имея на счету 26 баллов и на пять пунктов опережает ближайшего преследователя.
«Бавария» в текущем первенстве страны еще не уступала, выиграв восемь игр из десяти при двух мировых исходах, разница мячей составляет 33:7.
Бавария — Аугсбург: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В предыдущем туре чемпионата «красные» в непростом поединке смогли в Гамбурге переиграть с минимальным счетом «Санкт-Паули» 1:0. Немногим ранее они дома одолели 1:0 португальскую «Бенфику» в Лиге чемпионов и в Бундеслиге берлинский «Унион» со счетом 3:0.
Не сыграют: Все игроки основы готовы принять участие в этом поединке.
Календарь и таблица Бундеслиги
Состояние команды: К предстоящему поединку «Бавария» подходит с 5-матчевой победной серией с учетом всех турниров. Причем во всех данных встречах команде удалось сохранить свои ворота на замке. И три из этих викторий были с крупным счетом. Последний же раз в рамках чемпионата страны мюнхенцы теряли очки в начале октября, сыграв тогда на выезде вничью 3:3 с «Айнтрахтом».
«Аугсбург»
Турнирное положение: Данный коллектив с 12 набранными очками разместился на 13 строке в таблице, опережая на четыре пункта красную зону.
«Аугсбург» в текущем чемпионата по три раза играл вничью и побеждал, а также четыре поединка проиграл, разница мячей составляет 13:20.
Последние матчи: «Фуггеры» свои две предыдущие матча в рамках Бундеслиги свели мировыми исходами, поочередно поделив очки с «Вольфсбургом» 1:1 на выезде и с «Хоффенхаймом» 0:0 дома. А перед этим они выиграли две встречи кряду, но только одну из них в чемпионате, переиграв на своем поле «Боруссию» Д 2:1.
Не сыграют: Значимых потерь у коллектива нет.
Состояние команды: Сейчас у «Аугсбурга» 4-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров. В этот удачный для себя период коллектив добился двух выигрышей и дважды играл вничью. А проиграла команда только один раз за минувшие шесть поединков во всех соревнованиях, уступив 1:3 в рамках Бундеслиги на выезде «Фрайбургу» в середине октября.
Статистика для ставок
- «Бавария» обыграла «Аугсбург» в четырех минувших очных противостояниях
- В прошлом чемпионате «Бавария» в Мюнхене обыграла предстоящего оппонента со счетом 3:1
- В четырех последних очных встречах этих клубов играла ставка обе забьют
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Баварии» — 1.15, победа «Аугсбурга» — 18.50, ничья — 8.80.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.26 и 3.70 соответственно.
- 1.80Монако — Брест: прогноз и ставкаЗавтра в 21:00
- 2.08Рубин — Акрон: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
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Прогноз: Прогнозируем, что «Бавария» в очередной раз обыграет «Аугсбург» и сделает это в результативной манере, как и в четырех предыдущих очных поединках данных клубов.
Рекомендуемая ставка: победа «Баварии» + ТБ 3,5 за 1.82.
Прогноз: И также рискнем еще поставить на то, что сухая серия «Баварии» будет прервана, ведь она в последнее время всегда пропускала от «Аугсбурга».
Ставка: обе забьют за 1.98.