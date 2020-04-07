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    Коченков: «Локомотив» хочет урезать зарплаты, игроки не хотят

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    Резервный вратарь «Локомотива» Антон Коченков рассказал о ситуации с урезанием зарплат в клубе из-за пандемии коронавируса.

    Антон Коченков
    Антон Коченков

    Сообщалось, что игроки «Локомотива» отказались пойти на 40-процентное понижение зарплат «до окончания пандемии».

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков опроверг эту информацию.

    «Провожу карантин, как все, кручу велосипед, стараюсь поддерживать форму.

    Сокращение зарплат? Клуб хочет снизить, футболисты не хотят. Не хотел бы комментировать ситуацию в "Локомотиве", у нас хотят урезать зарплаты, идет разговор.

    Надеюсь, что мы доиграем этот сезон чемпионата России», — сказал Коченков в эфире «Матч ТВ».

    Ранее зарплаты игрокам понизили в «Спартаке», «Рубине» и «Динамо». Переговоры с футболистами также ведет «Зенит». 0

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