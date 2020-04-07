The Score назвал Головина самым прогрессирующим игроком Лиги 1

Российский полузащитникбыл назван самым прогрессирующим игроком Лиги 1 по версии американского издания The Score.

«Головин был вдохновлен тем, что страна-хозяйка чемпионата мира-2018 неожиданно дошла до четвертьфинала, так что "Монако" не пожалел 30 миллионов, чтобы заручиться его услугами. Первый его сезон оказался настоящей катастрофой. И, пусть в нынешнем сезоне цифры не являются феноменальными, 3 гола и 4 результативные передачи, он влияет на игры с большей регулярностью», — говорится в заявлении.

В число номинантов издания вошли такие игроки, как Лионель Месси («Барселона»), Садио Мане («Ливерпуль»), Роберт Левандовски («Бавария»), Йосип Иличич («Аталанта») и Анхель Ди Мария (ПСЖ). Перечисленные футболисты признаны лучшими игроками в своих чемпионатах.

Наряду с Головиным одними из самых прогрессирующих названы Адама Траоре («Вулверхэмптон»), Суат Сердар («Шальке»), Микель Мерино («Реал Сосьедад») и Крис Смоллинг («Рома»). 0