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    Российский защитник рассказал об обстановке в Германии

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    Российский защитник «Зандхаузена» Александр Жиров рассказал об обстановке в Германии в условиях карантина.

    Александр Жиров
    Александр Жиров

    «Футбол здесь остановили в марте. Причем нам сначала сказали, что мы играем без зрителей, мы поехали на игру. А потом на сайте объявили, что все прерывается. Мы развернулись и на автобусе приехали домой. В клубе сказали, что мы будем тренироваться индивидуально, разослали всем план.

    Нам можно бегать на воздухе, но в компании не более двух человек. Никакого комендантского часа нет, магазины и аптеки работают, даже рестораны. На стекле ресторанов висит меню, ты можешь подойти, заказать и получить еду на вынос. Но закрылись все кафе, салоны, парикмахерские.

    На этой неделе по телевидению сказали, что пик прошел, вирус идет на спад. У нас в городе уже идет третья неделя всех мер, но все спокойно гуляют, загорают. Протекает спокойная жизнь, никакой паники. Я каждый день бегаю, люди ходят парами, прогуливаются. Единственное, закрывали баварскую землю, там им запрещали выходить на улицу. Но мы со следующей недели даже начинаем тренироваться на базе.

    Мы будем выходить на поле группой по шесть человек и работать в парах для поддержки тонуса. В Германии нормальная обстановка, думаю, мы доиграем чемпионат. Да и УЕФА этого хочет. Осталось девять игр, лига намерена все довести до конца, вирус пошел на спад, стало получше.

    Здесь в первую неделю в магазинах не было риса, макарон, бумажных полотенец, консервов, замороженных продуктов. Но потом правительство сказало, что все будет работать, на каждом магазине было объявление, чтобы люди не переживали. В первые три дня в магазинах стояли охранники, они отслеживали количество людей в магазине. Но потом их убрали, поставили дезинфектор для рук, чтобы все им пользовались. Теперь количество людей в магазинах не ограничено.

    Я вируса не боюсь, никакой паники нет. Тем более в Германии все спокойно. Возможно, играет роль менталитет. Все следуют мерам, чтобы их не ужесточили. Нам тоже урезали зарплаты, мы спокойно на это пошли, сразу договорились. Сделали это для того, чтобы сотрудники клуба не остались без денег», — приводит слова Жирова «Чемпионат». 0

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