Игнатьев призвал перевести РПЛ на систему «весна-осень»

Борис Игнатьев
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«Нужно довести турнир до логического конца и по спортивному принципу распределить все места в турнирной таблице. У нас достаточно времени до конца года. Я за то, чтобы играть РПЛ по системе "весна-осень", и новый сезон начать в марте 2021 года.
Это позволит выстроить структуру в нашем футболе наподобие египетской пирамиды, в основе которой лежит деятельность ПФЛ, затем ФНЛ и РПЛ.
И будем играть по той схеме, которой придерживались раньше. Мне кажется, преимуществ в этом гораздо больше», — цитируют Игнатьева «Известия». 0