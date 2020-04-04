Игнатьев призвал перевести РПЛ на систему «весна-осень»

Экс-наставник сборной Россиивыразил мнение, что прерванный из-за коронавируса сезон в РПЛ необходимо доиграть, а начиная со следующего вернуться к схеме «весна-осень».

«Нужно довести турнир до логического конца и по спортивному принципу распределить все места в турнирной таблице. У нас достаточно времени до конца года. Я за то, чтобы играть РПЛ по системе "весна-осень", и новый сезон начать в марте 2021 года.

Это позволит выстроить структуру в нашем футболе наподобие египетской пирамиды, в основе которой лежит деятельность ПФЛ, затем ФНЛ и РПЛ.

И будем играть по той схеме, которой придерживались раньше. Мне кажется, преимуществ в этом гораздо больше», — цитируют Игнатьева «Известия». 0