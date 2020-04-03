УЕФА рекомендует не завершать чемпионаты досрочно
globallookpress.com
«Поскольку участие в клубных турнирах УЕФА определяется в соответствии со спортивными результатами, достигнутыми после окончания полноценного внутреннего соревнования, его преждевременное завершение поставит под сомнение выполнение такого условия.
Мы уверены, что футбол возобновится в следующие месяцы — на условиях, которые определят местные власти. И мы считаем, что любое решение об отказе от проведения внутренних соревнований на этом этапе выглядит преждевременным и неоправданным», — цитирует письмо Sky Sports.
Ранее появилась информация, что чемпионат Бельгии из-за пандемии коронавируса будет окончательно остановлен. Чемпионом признают «Брюгге». 0