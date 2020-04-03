УЕФА рекомендует не завершать чемпионаты досрочно

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Ассоциация европейских футбольных клубов (ECA) и Европейские лиги (EL) написали письмо, в котором настоятельно рекомендовали дождаться завершения пандемии коронавируса и возможности возобновления сезона.

«Поскольку участие в клубных турнирах УЕФА определяется в соответствии со спортивными результатами, достигнутыми после окончания полноценного внутреннего соревнования, его преждевременное завершение поставит под сомнение выполнение такого условия.

Мы уверены, что футбол возобновится в следующие месяцы — на условиях, которые определят местные власти. И мы считаем, что любое решение об отказе от проведения внутренних соревнований на этом этапе выглядит преждевременным и неоправданным», — цитирует письмо Sky Sports.

Ранее появилась информация, что чемпионат Бельгии из-за пандемии коронавируса будет окончательно остановлен. Чемпионом признают «Брюгге». 0