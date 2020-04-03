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    Чеферин: Бельгия и те, кто хотят завершить сезон, ставят под угрозу свое участие в еврокубках

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    Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о решении Бельгии окончательно остановить сезон из-за коронавируса.

    Александер Чеферин
    Александер Чеферин

    Ранее УЕФА опубликовал сообщение, в котором сообщил, что доигровка чемпионатов является обязательным условием. В ином случае союз может не включить клубы завершивших досрочно сезон турниров в еврокубки.

    «Это неправильный путь. Солидарность — это не улица с односторонним движением. Нельзя просить о помощи, а потом просто принять решение, которое тебе больше всего подходит.

    Бельгия и те, кто хотят поступить так же, ставят под угрозу свое участие в еврокубках следующего сезона. Участники определяются по результатам полностью завершившегося сезона.

    Поэтому досрочное завершение может вызвать сомнения относительно того, выполнены ли условия», — заявил Чеферин в интервью ZDF.

    Напомним, что Бельгия уже приняла решение о досрочном завершении сезона. «Брюгге» объявлен чемпионом. 0

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