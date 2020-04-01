УЕФА отменил июньские матчи национальных сборных

Завершилась видеоконференция с участием 55 европейских федераций, которые обсуждали насущные проблемы, связанные с пандемией коронавируса, сообщает AS.

Руководство УЕФА выразило уверенность в том, что ведущим чемпионатам по силам завершить сезон 2019/20.

Чтобы освободить место в календаре, было принято решение отменить все матчи национальных команд, запланированные на июнь. Таким образом, международный футбол будет полностью парализован до сентября, когда встанет вопрос о проведении Лиги наций.

Представители Ла Лиги и английской Премьер-лиги подчеркнули, что их приоритет состоит в том, чтобы завершить национальные соревнования и Лигу чемпионов, даже если это затянется до осени и затронет календарь сезона 2020/21. При этом испанская и английская стороны не собираются отказываться от национальных Кубков.

Одна из проблем, связанная с окончанием сезона в августе или даже в сентябре, заключается в том, что срок действия контрактов игроков и тренеров рассчитан до 30 июня. Хотя ФИФА готова адаптировать правила, чтобы учесть нынешнюю задержку, в FIFPro предупредили, что в этом случае закон должен быть универсальным и затрагивать всех игроков, а не только тех, которых клубы хотят сохранить.

В связи с этим УЕФА предупредил, что крайние сроки начала клубных турниров сезона 2020/21 переносятся до дальнейшего уведомления. 0