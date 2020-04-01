КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футбол в Англии остановлен, как быть с зарплатами — не ясноАнглийский футбол vs финансовый кризис. Все подробности
  • 17:37
    • УЕФА отменил июньские матчи национальных сборных
  • 17:08
    • Драчев отреагировал на письмо с призывом уйти в отставку
  • 14:39
    • «Крылья Советов» находятся на грани ликвидации из-за долгов
  • 14:23
    • Футболисты «Спартака» согласились на сокращение зарплаты
  • 14:08
    • «Адмирал» официально объявил о неучастии в следующем сезоне КХЛ
    Все новости спорта

    УЕФА отменил июньские матчи национальных сборных

    Футбол УЕФАКоронавирус в спорте РПЛ Футбол России АПЛ Футбол Англии Бундеслига Футбол Германии Примера (Ла Лига) Футбол Испании Серия A Футбол Италии Лига 1 Футбол Франции Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Завершилась видеоконференция с участием 55 европейских федераций, которые обсуждали насущные проблемы, связанные с пандемией коронавируса, сообщает AS.

    Коронавирус пока не отступает
    Коронавирус пока не отступает

    Руководство УЕФА выразило уверенность в том, что ведущим чемпионатам по силам завершить сезон 2019/20.

    Чтобы освободить место в календаре, было принято решение отменить все матчи национальных команд, запланированные на июнь. Таким образом, международный футбол будет полностью парализован до сентября, когда встанет вопрос о проведении Лиги наций.

    Представители Ла Лиги и английской Премьер-лиги подчеркнули, что их приоритет состоит в том, чтобы завершить национальные соревнования и Лигу чемпионов, даже если это затянется до осени и затронет календарь сезона 2020/21. При этом испанская и английская стороны не собираются отказываться от национальных Кубков.

    Одна из проблем, связанная с окончанием сезона в августе или даже в сентябре, заключается в том, что срок действия контрактов игроков и тренеров рассчитан до 30 июня. Хотя ФИФА готова адаптировать правила, чтобы учесть нынешнюю задержку, в FIFPro предупредили, что в этом случае закон должен быть универсальным и затрагивать всех игроков, а не только тех, которых клубы хотят сохранить.

  • Финалы еврокубков-2020 пройдут без зрителей
  • Читайте по теме

    • В связи с этим УЕФА предупредил, что крайние сроки начала клубных турниров сезона 2020/21 переносятся до дальнейшего уведомления. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Неймар, «Барселона» и статья 17: дерзкий план каталонцев по возвращению бразильца
  • 23/03/2020 в 23:59
    •
  • Прогноз
  • ФК «Манагуа» — «Реал Эстели»
  • 2.00
  • Завтра в 04:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отдаст ли «Манагуа» лидерство?
  • ФК «Манагуа» — «Реал Эстели». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Станет ли «Зенит» чемпионом «коронавирусного сезона»?
  • Чем закончится РПЛ 2019/2020. Прогноз и ставки
  • 1.47
    •
  • «Дирианген» и «Уолтер Феррети» сыграют результативно?
  • «Дирианген» — «Уолтер Феррети». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Гарри Кейн Футбол Выбор Кейна. От нового проекта Сульшера до обновленного трио «Барсы»Футболист «Тоттенхэма» и сборной Англии задумывается о смене клубной прописки Вчера в 13:470
  • 16:35
    • Игроки ЦСКА готовы пойти на понижение зарплаты, заявил Бабаев
  • 15:09
    • Финалы еврокубков-2020 пройдут без зрителей
  • 10:14
    • «Эвертон» интересуется игроками «Ювентуса» и «Реала»
    Криштиану Роналду Футбол Как коронавирус отразится на будущем РоналдуОстанется ли Криштиану в «Ювентусе»? Вчера в 06:080
  • Экспресс дня

  • Выйдет ли «Юность» вперед в серии?
  • 2.88
    •
  • 17:20
    • В Росавиации рассказали о способах вылететь в США для Хабиба
  • 16:52
    • Несмотря на коронавирус 5 апреля стартует чемпионат Таджикистана
  • 16:17
    • Самедов: Надеюсь, что не дойдет до ликвидации «Крыльев Советов»
    Рой Кин Футбол Капитан пожертвовал собой и вывел «Юнайтед» в финал. О камбэке «дьяволов» в игре с «Юве»Вспоминаем об ответной игре полуфинала Лиги чемпионов сезона 1998/1999 между «Ювентусом» и «Манчестером Юнайтед» Вчера в 17:110
  • 09:46
    • Два игрока «Лейкерс» выздоровели после заражения коронавирусом
  • 08:59
    • «Луч» не будет выступать в ФНЛ
  • 08:46
    • ПСЖ нашел замену Кавани в «Монако»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.71
  • Прогноз на матч Чинандега — Хувентус Манагуа
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Окоталь — Халапа
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Депортиво Лас-Сабанас — Реал Мадрис
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Дирианген — Уолтер Феррети
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч ФК Манагуа — Реал Эстели
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Когда вернется футбол
  • Футбол
  • 07/04/2020 в 23:59
    •  1.50
  • Прогноз на матч Когда изобретут вакцину против коронавируса
  • Футбол
  • 07/04/2020 в 23:59
    •  1.47
  • Прогноз на матч Чем закончится РПЛ 2019/2020
  • Футбол
  • 10/04/2020 в 23:59
    •  1.55
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Фергюсон
  • Прочие
  • 19/04/2020 в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие