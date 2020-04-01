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    Финалы еврокубков-2020 пройдут без зрителей

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    УЕФА планирует провести финальные поединки Лиги чемпионов и Лиги Европы за закрытыми дверями, сообщает The Independent.

    Финалы еврокубков-2020 пройдут без зрителей
    Финалы еврокубков-2020 пройдут без зрителей

    Как передает источник, организация по-прежнему намерена провести еврокубковые матчи до начала следующих розыгрышей, которые при стандартном календаре начинаются летом с отборочных этапов.

    Также издание утверждает, все ассоциации согласны с мнением англичан, что сезон должен быть доигран, когда бы это ни было.

    Сегодня, 1 апреля, УЕФА должен организовать видеоконференцию со всеми членами Ассоциации, чтобы обсудить вопросы контрактов футболистов и сроков трансферных окон. 0

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