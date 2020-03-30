Месси объявил о существенном сокращении зарплат в «Барселоне»

Капитанвыпустил заявление в Instagram, в котором объявил о снижении зарплат игроков команды.

Месси объявил, что зарплаты футболистов снижены на 70%. При этом игроки переведут деньги персоналу «Барселоны», чтобы они смогли получить свою заработную плату в полном объеме.

«Со нашей стороны пришло время объявить, что, помимо сокращения нашей зарплаты на 70% на период кризиса, мы также будем делать взносы, чтобы сотрудники клуба могли получать 100% своей зарплаты.

Если мы до сих пор не говорили об этом, то только потому, что приоритетом для нас было найти реальные решения, которые помогли бы клубу, а также тем, кто больше всего пострадал от этой ситуации» — заявил нападающий. 0