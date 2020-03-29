Фердинанд: Все просто, как черное и белое. Аннулируйте сезон и начните заново

Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед»дал интервью в эфире BT Sport, поделившись мнением касательно того, стоит ли возобновлять сезон АПЛ после его остановки.

«Подобные времена говорят о том, насколько важен спорт, контакты и общение, когда вы в изоляции и находитесь со своей семьей. Но мы должны учитывать, что футбол — это не просто игра. Насколько серьезно мы все воспринимаем, общая картина — это то, что происходит в обществе.

Я уверен в том, что говорю. Если в ближайшие несколько недель врачи не найдут решения, сезон должен быть завершен и возобновлен заново уже в следующем сезоне.

Многие фанаты "Ливерпуля" в этой ситуации говорят, вы не хотите, чтобы команда выиграла АПЛ. Послушайте, если бы моя команда была в такой ситуации, я бы думал о здоровье людей и обществе в целом, а не о выгоде.

В этой ситуации я рассуждаю точно так же. Вне зависимости от того, кто поднимется в АПЛ, кто вылетит, кто мог бы выиграть лигу и, кто мог бы финишировать на позициях, дающие право сыграть в Лиге чемпионов.

Думаю, все просто, как черное и белое. Аннулируйте сезон и начните заново. Будут разочарованные, будут и те, кто поймет. Так было и будет. Никто не может выиграть чемпионат в такой ситуации. Это факт», — заявил Фердинанд. 0