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    Фердинанд: Все просто, как черное и белое. Аннулируйте сезон и начните заново

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    Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд дал интервью в эфире BT Sport, поделившись мнением касательно того, стоит ли возобновлять сезон АПЛ после его остановки.

    Рио Фердинанд
    Рио Фердинанд

    «Подобные времена говорят о том, насколько важен спорт, контакты и общение, когда вы в изоляции и находитесь со своей семьей. Но мы должны учитывать, что футбол — это не просто игра. Насколько серьезно мы все воспринимаем, общая картина — это то, что происходит в обществе.

    Я уверен в том, что говорю. Если в ближайшие несколько недель врачи не найдут решения, сезон должен быть завершен и возобновлен заново уже в следующем сезоне.

    Многие фанаты "Ливерпуля" в этой ситуации говорят, вы не хотите, чтобы команда выиграла АПЛ. Послушайте, если бы моя команда была в такой ситуации, я бы думал о здоровье людей и обществе в целом, а не о выгоде.

    В этой ситуации я рассуждаю точно так же. Вне зависимости от того, кто поднимется в АПЛ, кто вылетит, кто мог бы выиграть лигу и, кто мог бы финишировать на позициях, дающие право сыграть в Лиге чемпионов.

    Думаю, все просто, как черное и белое. Аннулируйте сезон и начните заново. Будут разочарованные, будут и те, кто поймет. Так было и будет. Никто не может выиграть чемпионат в такой ситуации. Это факт», — заявил Фердинанд. 0

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