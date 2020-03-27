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    ФИФА попросит футболистов согласиться на понижение зарплаты

    Футбол ФИФАКоронавирус в спорте
    Международная федерация футбола (ФИФА) попросит игроков пойти на временное уменьшение зарплат из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщает Marca.

    ФИФА просит футболистов согласиться на понижение зарплаты
    ФИФА просит футболистов согласиться на понижение зарплаты

    По данным источника, к футболистам будет просьба пойти на 50% снижение зарплаты, пока футбол остается парализованным. После нормализации ситуации контракты должны вернуться к изначальному состоянию, но не забывая о реалиях, в которых будет существовать спорт.

    Также ФИФА намерена сделать так, чтобы футболисты оставались в своих клубах до окончания сезона, даже если их контракты истекают 30 июня этого года.

    Напомним, что в настоящее время практически все турниры приостановлены из-за пандемии коронавируса. Были приостановлены и еврокубковые турниры. Также принято решение о переносе чемпионата Европы-2020 на 2021 год. 0

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