Баллак: Наверное, я зря ушел из «Челси»

Экс-полузащитник «Челси» и сборной Германиипризнался, что сожалеет о своем уходе из лондонского клуба.

«Анчелотти хотел, чтобы я остался, но клуб принял решение подписывать с игроками моего возраста контракты только на один год. Я же хотел двухлетний договор. Сегодня могу сказать, что это было неправильно, наверное. Я должен был остаться в "Челси" даже на один год.

Никогда не мог представить, что вернусь в "Байер". До последнего дня думал, что мы найдем выход с "Челси". Я действительно надеялся, что смогу остаться до конца карьеры в Лондоне», — цитирует Баллака Sky Sports.

Всего за «Челси» он провел 167 матчей, в которых забил 25 голов и отдал 24 результативные передачи. 0