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    Баллак: Наверное, я зря ушел из «Челси»

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    Экс-полузащитник «Челси» и сборной Германии Михаэль Баллак признался, что сожалеет о своем уходе из лондонского клуба.

    Михаэль Баллак
    Михаэль Баллак

    «Анчелотти хотел, чтобы я остался, но клуб принял решение подписывать с игроками моего возраста контракты только на один год. Я же хотел двухлетний договор. Сегодня могу сказать, что это было неправильно, наверное. Я должен был остаться в "Челси" даже на один год.

    Никогда не мог представить, что вернусь в "Байер". До последнего дня думал, что мы найдем выход с "Челси". Я действительно надеялся, что смогу остаться до конца карьеры в Лондоне», — цитирует Баллака Sky Sports.

    Всего за «Челси» он провел 167 матчей, в которых забил 25 голов и отдал 24 результативные передачи. 0

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