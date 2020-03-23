«Лацио» не будет возобновлять тренировки 23 марта

отказался от идеи возобновить тренировочный процесс в понедельник, 23 марта. Об этом сообщается на официальном сайте римского клуба.

Старт тренировок «орлов» был перенесен на неопределенный срок.

Планы «Лацио» начать тренироваться с понедельника, несмотря на катастрофическую эпидемиологическую ситуацию в Италии, подверглись критике, в частности со стороны главы Ассоциации футболистов Дамиано Томмази.

В Италии в настоящее время более 147 тысяч заболевших коронавирусом, более четырех тысяч умерли.

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