«Лацио» не будет возобновлять тренировки 23 марта
globallookpress.com
Старт тренировок «орлов» был перенесен на неопределенный срок.
Планы «Лацио» начать тренироваться с понедельника, несмотря на катастрофическую эпидемиологическую ситуацию в Италии, подверглись критике, в частности со стороны главы Ассоциации футболистов Дамиано Томмази.
В Италии в настоящее время более 147 тысяч заболевших коронавирусом, более четырех тысяч умерли.
Nessuna ripresa a #Formello ❌#lazio #sslazio https://t.co/JVnFChmPhd— LazioNews24.com (@LazioNews_24) March 22, 2020