РФС подозревает ФК «Урожай» в договорняке

Российский футбольный союз (РФС) проведет проверку матча 19-го тура ПФЛ(3:0) на предмет неспортивного характера.

«РФС проверит матч ПФЛ "Урожай" — "Интер" на предмет того, носила ли игра спортивный характер», — сообщил «Спорт-Экспрессу» директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.

Для «Урожая» эта победа стала третьей подряд, краснодарская команда занимает 11-е место (из 16) в зоне «Юг» второго дивизиона с 20 очками — столько же баллов у «Интера» на 12-й строчке.

В свою очередь «Урожай» в лице гендиректора Станислава Лысенко выступил на официальном сайте с ответом на статью портала «Чемпионат», в которой отмечалось, что игра краснодарского клуба с черкесским «Интером» могла иметь договорной характер.

«Урожай» указывает на манипулятивный характер статьи и выхваченные из контекста моменты.

В частности, клуб отмечает, что коэффициент на его победу в букмекерских конторах был низким во многом за счет трансферов в зимнее окно. 0