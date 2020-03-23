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    РФС подозревает ФК «Урожай» в договорняке

    Футбол Второй дивизион. Юг Кубань
    Российский футбольный союз (РФС) проведет проверку матча 19-го тура ПФЛ «Урожай» — «Интер» (3:0) на предмет неспортивного характера.

    ФК «Урожай»
    ФК «Урожай»

    «РФС проверит матч ПФЛ "Урожай" — "Интер" на предмет того, носила ли игра спортивный характер», — сообщил «Спорт-Экспрессу» директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.

    Для «Урожая» эта победа стала третьей подряд, краснодарская команда занимает 11-е место (из 16) в зоне «Юг» второго дивизиона с 20 очками — столько же баллов у «Интера» на 12-й строчке.

    В свою очередь «Урожай» в лице гендиректора Станислава Лысенко выступил на официальном сайте с ответом на статью портала «Чемпионат», в которой отмечалось, что игра краснодарского клуба с черкесским «Интером» могла иметь договорной характер.

    «Урожай» указывает на манипулятивный характер статьи и выхваченные из контекста моменты.

    В частности, клуб отмечает, что коэффициент на его победу в букмекерских конторах был низким во многом за счет трансферов в зимнее окно. 0

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