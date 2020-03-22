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    Жонатас описал симптомы коронавируса

    Футбол Коронавирус в спорте Эльче Футбол Испании
    Нападающий «Эльче» Жонатас рассказал, как переболели коронавирусом, заявив, что не стоит недооценивать этот вирус.

    Жонатас
    Жонатас

    «Я ощущал жар, очень плохо себя чувствовал. На самом деле, сначала я подумал, что просто мигрень. Голова сильно болела, как и тело. Но наутро я поговорил с врачом, и он сказал мне срочно пройти тест, потому что все это были симптомы коронавируса. Тест дал положительный результат.

    Я не мог тренироваться, в теле ощущалась слабость. Особенно тяжело было в первые три дня. У меня совсем не было сил. Когда я пошел в душ, я чуть не потерял сознание.

    Боль была очень сильная, я никогда не ощущал ничего подобного. Этот вирус — не шутка.

    Сейчас мне лучше, я снова начал тренироваться. Но я спортсмен, а мне было очень больно — представьте, каково пожилым людям. Некоторые люди не осознают, насколько с этим вирусом все серьезно», — цитирует Жонатаса Record. 0

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