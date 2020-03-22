Эмери: Я открыт для всех предложений, особенно слежу за чемпионатом Италии

Испанский специалистподелился вариантами продолжения своей карьеры. Он рассказал о том, что пристально следит за итальянским чемпионатом, поэтому вполне может продолжить работу в Серии А.

«Тренировал 16 лет подряд. Теперь решил немного отдохнуть, чтобы подготовиться к проекту, который вдохновит меня больше всего. Не исключаю никаких вариантов продолжения карьеры: Англия, Франция, Испания, где я уже работал, или Италия, где никогда не тренировал.

Контактировал с несколькими итальянскими клубами, но по той или иной причине подписание контракта не было возможным. Я открыт для всех предложений и пристально слежу за чемпионатом Италии. Чтобы быть честным и справедливым, не скажу, с какими клубами контактировал в прошлом», — цитирует испанца Football Italia. 0