УЕФА признает национальными чемпионами нынешних лидеров, если турниры не возобновятся

Как сообщает AS, такое решение может быть принято, если чемпионаты не удастся возобновить.
По такому же принципу планируется распределить места в еврокубках. В то же время УЕФА не будет вмешиваться в принцип повышения и понижения команд.
При этом все эти меры вряд ли будут применены в случае переноса Евро-2020 на 2021 год.
17 марта Европейская футбольная ассоциация проведет видеоконференцию с представителями всех национальных ассоциаций. На ней будет обсуждаться судьба Евро-2020, еврокубков и национальных лиг. 0