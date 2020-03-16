УЕФА признает национальными чемпионами нынешних лидеров, если турниры не возобновятся

УЕФА склоняется к тому, чтобы чемпионами национальных первенств были признаны команды, которые возглавляют таблицу на данный момент.

Как сообщает AS, такое решение может быть принято, если чемпионаты не удастся возобновить.

По такому же принципу планируется распределить места в еврокубках. В то же время УЕФА не будет вмешиваться в принцип повышения и понижения команд.

При этом все эти меры вряд ли будут применены в случае переноса Евро-2020 на 2021 год.

17 марта Европейская футбольная ассоциация проведет видеоконференцию с представителями всех национальных ассоциаций. На ней будет обсуждаться судьба Евро-2020, еврокубков и национальных лиг. 0