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    Роналдиньо забил пять голов в финале тюремного турнира

    Футбол Сборная Бразилии
    Бывший полузащитник каталонской «Барселоны» и национальной команды Бразилии Роналдиньо стал победителем тюремного турнира по футболу в Парагвае, сообщает Globo Esporte.

    Роналдиньо
    Роналдиньо

    В решающем матче турнира команда, за которую играл Роналдиньо, одержала победу над соперником со счетом 11:2. Легендарный бразилец забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.

    В качестве приза за победу команда Роналдиньо получит 16-килограммового поросенка, передает Globo Esporte.

    Роналдиньо во время матча в тюрьме
    globoesporte.globo.com

    Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис Морейра предъявили поддельные паспорта в аэропорту Асунсьона. 5 марта генеральный прокурор Парагвая выписал ордер на арест бразильца, но на следующий день экс-футболист был освобожден из-под стражи. Однако спустя несколько часов Роналдиньо вновь арестовали по запросу генпрокуратуры. Позже суд принял решение продлить арест Роналдиньо до шести месяцев. 0

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