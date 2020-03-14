Роналдиньо забил пять голов в финале тюремного турнира

Бывший полузащитник каталонскойи национальной командыстал победителем тюремного турнира по футболу в Парагвае, сообщает Globo Esporte.

В решающем матче турнира команда, за которую играл Роналдиньо, одержала победу над соперником со счетом 11:2. Легендарный бразилец забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.

В качестве приза за победу команда Роналдиньо получит 16-килограммового поросенка, передает Globo Esporte.

Роналдиньо во время матча в тюрьме globoesporte.globo.com

Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис Морейра предъявили поддельные паспорта в аэропорту Асунсьона. 5 марта генеральный прокурор Парагвая выписал ордер на арест бразильца, но на следующий день экс-футболист был освобожден из-под стражи. Однако спустя несколько часов Роналдиньо вновь арестовали по запросу генпрокуратуры. Позже суд принял решение продлить арест Роналдиньо до шести месяцев. 0